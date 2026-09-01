Así será el nuevo hotel con encanto que abrirá en el casco histórico de Santiago: nueve habitaciones entre restos de la muralla medieval

El arco de Mazarelos sumará un nuevo atractivo a uno de los rincones con más historia de la zona vieja de Santiago. El edificio situado en el número 9 de la rúa de Mazarelos ultima los detalles para abrir sus puertas este mes de septiembre bajo el nombre de Hotel Adviento, un establecimiento con nueve habitaciones que conserva en su interior restos arqueológicos de la antigua muralla medieval. El proyecto está impulsado por el empresario gallego José Antonio Capelo, natural de Santa Comba y con experiencia en el sector hotelero en Brasil.

«Aunque valoramos otras opciones, el arco de Mazarelos nos pareció un punto muy atractivo, pese a que no esté tan cerca de la Catedral», sostiene Capelo, que destaca el valor histórico del inmueble como uno de los principales motivos para apostar por su rehabilitación.

Los trabajos se prolongaron durante más de dos años, y solo quedan algunos detalles por rematar antes de la apertura, prevista para "septiembre", destacan los promotores del negocio.

El edificio, en pleno arco de Mazarelos, dispone de tres plantas y bajo cubierta. / Santiago Esturao

La historia del edificio tendrá un papel protagonista en el nuevo establecimiento. En la planta baja quedarán a la vista los restos arqueológicos localizados durante las obras, que podrán contemplarse desde la recepción y las escaleras. También se integrará en el hotel parte de la muralla medieval. «Se han respetado todos los restos arqueológicos, mostrándolos e integrándolos dentro del interior del hotel», señala el propietario, que agradece además la colaboración del Concello de Santiago durante la tramitación de los permisos necesarios para ejecutar el proyecto.

Tres plantas y bajo cubierta

El Hotel Adviento dispondrá de tres plantas y bajo cubierta, con nueve habitaciones, además de una cafetería y una sala de estar. La gestión correrá a cargo de un hijo de Capelo que cuenta también con experiencia en el sector.

José Antonio Capelo desarrolla también actividad hotelera en Petrópolis, ciudad brasileña con una importante actividad turística, y considera que Santiago ofrece unas condiciones especialmente favorables para un proyecto de estas características por su condición de destino internacional de peregrinación.

Adviento

El nombre elegido para el establecimiento tampoco es casual. Capelo explica que ha decidido llamarle Adviento teniendo en cuenta la dimensión religiosa y peregrina de Santiago, una de las principales vías de peregrinación del mundo y una ciudad cuyo principal reclamo, la Catedral, mantiene una fuerte proyección internacional.

El proyecto constituye, además, una de las últimas licencias para uso hotelero concedidas en la zona monumental compostelana antes de la moratoria que suspendió nuevas implantaciones de este tipo en el ámbito del Plan Especial.

Rehabilitación de inmuebles históricos

La llegada del Hotel Adviento se suma a la transformación que vive en los últimos años el entorno de Mazarelos, donde distintos inmuebles históricos han afrontado procesos de rehabilitación y nuevos usos. En 2023 terminó la reforma integral del edificio que durante más de un siglo acogió el emblemático restaurante El Asesino, en el número 3 de la praza da Universidade, convertido posteriormente en un restaurante japonés.

Turismo y Patrimonio

Un año después, en febrero de 2024, finalizaron las obras de rehabilitación del edificio de la Xunta en el número 15 de la praza de Mazarelos, una actuación que supuso una inversión cercana a los 1,8 millones de euros. Ahora, el histórico arco compostelano se prepara para incorporar un nuevo establecimiento que busca combinar actividad turística y patrimonio.