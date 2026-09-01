Preto de 800 expertos debaten na USC sobre os avances na lingüística inglesa

A European Society for the Study of English (ESSE), a asociación de maior relevancia nos estudos ingleses en Europa, conmemora o seu 18º congreso internacional (ESSE 2026) na Facultade de Filoloxía da USC dende onte, 31 de agosto, ata o 4 de setembro. O congreso reúne preto de 800 investigadoras e investigadores procedentes de máis de 33 países europeos, ademais de Xapón, Estados Unidos, Canadá ou a India, que debaterán sobre os avances no campo da lingüística inglesa e da literatura e a cultura dos países anglófonos. O acto inaugural estivo presidido pola vicerreitora de Investigación e Ciencia Aberta, Almudena Hospido, e no seu transcurso tamén participou o decano Elias Feijó Torres, xunto a integrantes do comité organizador do evento.

O programa científico do congreso inclúe 15 conferencias semi-plenarias, 12 pósters, 4 mesas redondas, 69 seminarios e 3 conferencias plenarias, que estarán impartidas por Karen Corrigan (Universidade de Newcastle, Reino Unido), especialista en lingüística de corpus e dixitalización de ciencia aberta, Jopi Nyman (Universidade de Finlandia Oriental, Finlandia), unha das figuras chave nos estudos de fronteira na literatura actual e a autora escocesa A. L. Kennedy, galardoada, entre outros, cos premios literarios Lannan, Costa, Heinrich Heine e Somerset Maugham. O congreso tamén acolle unha nova edición do Doctoral Symposium da asociación onde investigadores/as noveis presentarán os seus proxectos.