Eleccións 2027
Verea busca a maioría fronte a "unha oposición dividida" que acusa de "nerviosismo" o líder do PP
O goberno de Goretti Sanmartín defende as súas políticas "verdadeiramente transformadoras" e asegura que "chegou para quedar"
Dende o grupo de goberno comentouse en máis dunha ocasión que o candidato do PP local, Borja Verea, leva en campaña dende o inicio da lexislatura. Este luns, o líder popular fixo oficial o inicio da súa campaña co comezo deste curso político. «Santiago vai empezar a decidir como quere que sexan os próximos catro ou oito anos».
Verea encara as eleccións do próximo maio «convencido das enormes posibilidades da cidade» e enfocado en que «a política municipal ten que servir para facer máis fácil a vida da xente», pero tamén para poñer ambición respondendo a: «Onde queremos que estea Santiago en dez anos».
Fala o voceiro do PP en Raxoi dunha Compostela con «alma internacional e vocación atlántica e europea, sen converter cada problema nunha batalla política innecesaria». Algo que ao seu ver non acontece coa «división dos partidos de esquerdas»: cun PSOE dividido, cunha Compostela Aberta tamén con problemas e co BNG gobernando en minoría.
Preguntado polo posible beneficio desta división no bloque progresista á hora de que o PP consiga a «maioría necesaria para gobernar», Verea afirma que a situación «non debe ser cómoda para moitos santiagueses» porque «esta división da esquerda» é a responsable «da desorde na cidade e na xestión».
A oposición e o «nerviosismo» do líder do PP de Santiago
O equipo de goberno e os demais grupos da oposición responderon a este diario arredor dos comentarios de Borja Verea sobre a división das forzas progresistas en Compostela. Dende o BNG, reiterouse en que este goberno «chegou para quedar» e aseguraron que «Santiago ten memoria e o que foi terrible para Compostela é a división da dereita, con tres alcaldes en catro anos», en referencia ao período da maioría absoluta de Gerardo Conde Roa, obrigado a dimitir por defraudar a facenda pública e sucedido por Ángel Curras e Agustín Hernández. «Este goberno liderado polo BNG leva tres anos facendo políticas verdadeiramente transformadoras. Chegou para quedar», aseguran.
«Santiago ten memoria e o que foi terrible para Compostela é a división da dereita, con tres alcaldes en catro anos»
Dende a outra parte do Bipartito, Compostela Aberta, estiman que «a pluralidade enriquece» e poñen en valor que a esquerda compostelá demostrou «a súa capacidade de acordo». Fronte a isto, aseguran que o PP «non ten capacidade de chegar a acordos con ninguén, e polo tanto Borja Verea sabe que ten un problema real», en referencia a que só a maioría absoluta pode ser a fórmula da súa formación, recalcando que «non garante unha boa xestión e nin sequera unha maior estabilidade».
"O PP non ten capacidade de chegar a acordos con ninguén, e polo tanto Borja Verea sabe que ten un problema real"
Mentres, dende o PSOE e o grupo das Non Adscritas faise referencia ao «nerviosismo» de Borja Verea ao querer poñer o foco nesa división da esquerda. «Ao señor Verea resúltalle moito máis cómodo seguir falando dun ‘PSOE dividido’ que admitir a realidade: que somos unha nova forza, un proxecto libre, de progreso e con vocación de maioría que lle vai disputar o liderado do próximo goberno municipal», afirmaba a candidata Non Adscrita Mercedes Rosón, que engadía o «ridículo» que é «tentar denostar a nosa proposta electoral para intentar xustificar as súas propias contas de taberna e a súa falla de iniciativa para Santiago».
Rosón fixo referencia «ao nerviosismo» do candidato popular, «ao igual que o dalgunhas forzas da esquerda» e fai disto a lectura de que «o noso espazo medra, a nosa idea de proxecto conecta coa cidadanía e preocupa a quen pensaba gañar por inercia». Ademais, a concelleira aconsella a Verea que «deixe de mirar de reollo o que facemos, supere os propios medos e se poña a traballar por Compostela».
«O noso espazo medra, a nosa idea de proxecto conecta coa cidadanía e preocupa a quen pensaba gañar por inercia»
Nesta mesma liña tamén se pronunciaba o voceiro do PSOE, Sindo Guinarte –o candidato socialista á Alcaldía é o subdelegado do goberno, Pedro Blanco–. «O PSOE de Santiago está máis unido ca nunca, cun candidato con experiencia institucional, coñecedor da realidade de Compostela e cun proxecto claro para a cidade», asegurou Guinarte a EL CORREO GALLEGO para engadir que «o que demostra o PP con este tipo de declaracións é inseguridade e nerviosismo, falando dos seus competidores en lugar de explicar cal é o seu proxecto para Santiago».
O voceiro socialista afeoulle ao seu homólogo no PP que «os santiagueses e santiaguesas xa puideron comprobar cal foi a súa actuación durante todo este tempo: Verea non demostrou defender os intereses de Santiago. Cando tivo que elixir entre o PP e Santiago, sempre elixiu o PP, chegando a votar no Parlamento contra os intereses da cidade».
"Cando Verea tivo que elixir entre o PP e Santiago, sempre elixiu o PP, chegando a votar no Parlamento contra os intereses da cidade"
Sen cambios na candidatura
Borja Verea defendeu que afronta as eleccións de 2027 «con máis ilusión, máis experiencia e máis ganas» e cun mellor coñecemento da cidade e dos seus barrios. Un saber que trasladou ao seu actual equipo na Corporación local en resposta á pregunta sobre a composición da candidatura: «O que funciona, para que cambialo?», respondeu Verea preguntando para recalcar que o seu equipo, coma el, coñece agora mellor Santiago que hai catro anos, polo que «se hai algún axuste será no último momento».
O PP de Santiago comezou hai xa semanas a avanzar propostas programáticas para as eleccións municipais. Medidas para as familias, coma unha zona azul de parada rápida preto de colexios, centros de saúde ou farmacias, medidas para os maiores coma a gratuidade do transporte urbano, medidas en materia de vivenda ou de servizos públicos. A partir de agora, estas «propostas concretas e estudadas» van seguir, xa que estamos «no escenario dunha maioría necesaria para gobernar». Con esta meta no horizonte, Verea asegura que o seu equipo vai seguir estando «preto da rúa», entendendo «como vive cada barrio».
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