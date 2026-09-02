CULTURA - HISTORIA
Ángel Carracedo y El Barroquista, entre el elenco protagonista del encuentro Compostela Histórica 2026
Las jornadas de divulgación y narrativa incluyen rutas guiadas por Merche Espiño y Valle García, además de intervenciones de diversos profesionales del ámbito cultural como Soledad Felloza o Emma Lora
La presencia del investigador gallego Ángel Carracedo ydle historiador El Barroquista destacan entre el elenco de protagonistas del encuentro Compostela Histórica 2026, jornadas de divulgación y narrativa compuestas por charlas, paseos culturales y un encuentro enoliterario ("100 Viños, 100 Libros"”, evento organizado por la familia Paadín), que se celebran del 25 al 28 de septiembre.
Participantes
En la programación Compostela Histórica 2026 se incluye a Ángel Carracedo, director del Grupo de Genómica del CIMUS y del IDIS y del CIBERER; Arantza Portabales, escritora; Miguel Ángel Cajigal (El Barroquista), historiador del arte; Nieves Muñoz, escritora; Héitor Picallo, ingeniero técnico naval por la UDC, ilustrador y escritor; Arantxa Fernández Crespo, docente y filóloga; Alexandre Nerium, poeta y marinero; Soledad Felloza, narradora oral, actriz, fotógrafa y gestora cultural; Manuel Gago, divulgador cultural; Emma Lira, escritora y editora; y Sandra Pombo, Propietaria do Hotel Bela Fisterra,
Programación por días
La programación Compostela Histórica 2026 se abre el viernes 25 de septiembre en el IES Rosalía de Castro a las 17 horas e incluye intervenciones de a las 17:15 h. de Manuel Gago, Héitor Picallo (19:30 h.) y de Sole Felloza (20:15 h.); el jueves 26 de septiembre, a las 120 h., interviene Ángel Carracedo, a las 11 h. lo hace Sandra Pombo, a las 12:15 h. habla Arantxa F. Crespo y a las 13 h. le toca a Nieves Muñoz; y el sábado 27 de septiembre: Emma Lira a las 16 h; Aleixandre Nerium a las 16:45 h.; y luego lo hacen Arantza Portabales (18:15 h.,) y El Barroquista (19 h.) y además hay unas rutas guiadas por Merche Espiño ("La Compostela de Rosalía) y Valle García ("Arquitectura y memoria en Compostela") el domingo 28 de septiembre, a las 10 h y 12 h., respectivamente.
Para inscribirse hay que visitar la web www.compostelahistorica.org. "Para docentes, hay un reconocimiento de 12 horas de formación a cargo do CAFI", señala Rodrigo Costoya, autor compostelano que impulsa esta iniciativa y ha publicado libros de como "Hijos de Gael".
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