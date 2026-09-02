Ángel Carracedo y El Barroquista, entre el elenco protagonista del encuentro Compostela Histórica 2026

La presencia del investigador gallego Ángel Carracedo ydle historiador El Barroquista destacan entre el elenco de protagonistas del encuentro Compostela Histórica 2026, jornadas de divulgación y narrativa compuestas por charlas, paseos culturales y un encuentro enoliterario ("100 Viños, 100 Libros"”, evento organizado por la familia Paadín), que se celebran del 25 al 28 de septiembre.

Participantes

En la programación Compostela Histórica 2026 se incluye a Ángel Carracedo, director del Grupo de Genómica del CIMUS y del IDIS y del CIBERER; Arantza Portabales, escritora; Miguel Ángel Cajigal (El Barroquista), historiador del arte; Nieves Muñoz, escritora; Héitor Picallo, ingeniero técnico naval por la UDC, ilustrador y escritor; Arantxa Fernández Crespo, docente y filóloga; Alexandre Nerium, poeta y marinero; Soledad Felloza, narradora oral, actriz, fotógrafa y gestora cultural; Manuel Gago, divulgador cultural; Emma Lira, escritora y editora; y Sandra Pombo, Propietaria do Hotel Bela Fisterra,

Programación por días

La programación Compostela Histórica 2026 se abre el viernes 25 de septiembre en el IES Rosalía de Castro a las 17 horas e incluye intervenciones de a las 17:15 h. de Manuel Gago, Héitor Picallo (19:30 h.) y de Sole Felloza (20:15 h.); el jueves 26 de septiembre, a las 120 h., interviene Ángel Carracedo, a las 11 h. lo hace Sandra Pombo, a las 12:15 h. habla Arantxa F. Crespo y a las 13 h. le toca a Nieves Muñoz; y el sábado 27 de septiembre: Emma Lira a las 16 h; Aleixandre Nerium a las 16:45 h.; y luego lo hacen Arantza Portabales (18:15 h.,) y El Barroquista (19 h.) y además hay unas rutas guiadas por Merche Espiño ("La Compostela de Rosalía) y Valle García ("Arquitectura y memoria en Compostela") el domingo 28 de septiembre, a las 10 h y 12 h., respectivamente.

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Para inscribirse hay que visitar la web www.compostelahistorica.org. "Para docentes, hay un reconocimiento de 12 horas de formación a cargo do CAFI", señala Rodrigo Costoya, autor compostelano que impulsa esta iniciativa y ha publicado libros de como "Hijos de Gael".