Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Casinos en GaliciaVerea entra en campañaMoureAlquiler en SantiagoMarga Charol
instagram

CULTURA - HISTORIA

Ángel Carracedo y El Barroquista, entre el elenco protagonista del encuentro Compostela Histórica 2026

Las jornadas de divulgación y narrativa incluyen rutas guiadas por Merche Espiño y Valle García, además de intervenciones de diversos profesionales del ámbito cultural como Soledad Felloza o Emma Lora

Arriba, por la izquierda: Carrecedo, El Barroquista y Valle García. Debajo: Felloza, Lira y Espiño.

Arriba, por la izquierda: Carrecedo, El Barroquista y Valle García. Debajo: Felloza, Lira y Espiño. / Cedidas

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Xabier Sanmartín

Xabier Sanmartín

Santiago

La presencia del investigador gallego Ángel Carracedo ydle historiador El Barroquista destacan entre el elenco de protagonistas del encuentro Compostela Histórica 2026, jornadas de divulgación y narrativa compuestas por charlas, paseos culturales y un encuentro enoliterario ("100 Viños, 100 Libros"”, evento organizado por la familia Paadín), que se celebran del 25 al 28 de septiembre.

Participantes

En la programación Compostela Histórica 2026 se incluye a Ángel Carracedo, director del Grupo de Genómica del CIMUS y del IDIS y del CIBERER; Arantza Portabales, escritora; Miguel Ángel Cajigal (El Barroquista), historiador del arte; Nieves Muñoz, escritora; Héitor Picallo, ingeniero técnico naval por la UDC, ilustrador y escritor; Arantxa Fernández Crespo, docente y filóloga; Alexandre Nerium, poeta y marinero; Soledad Felloza, narradora oral, actriz, fotógrafa y gestora cultural; Manuel Gago, divulgador cultural; Emma Lira, escritora y editora; y Sandra Pombo, Propietaria do Hotel Bela Fisterra,

Programación por días

La programación Compostela Histórica 2026 se abre el viernes 25 de septiembre en el IES Rosalía de Castro a las 17 horas e incluye intervenciones de a las 17:15 h. de Manuel Gago, Héitor Picallo (19:30 h.) y de Sole Felloza (20:15 h.); el jueves 26 de septiembre, a las 120 h., interviene Ángel Carracedo, a las 11 h. lo hace Sandra Pombo, a las 12:15 h. habla Arantxa F. Crespo y a las 13 h. le toca a Nieves Muñoz; y el sábado 27 de septiembre: Emma Lira a las 16 h; Aleixandre Nerium a las 16:45 h.; y luego lo hacen Arantza Portabales (18:15 h.,) y El Barroquista (19 h.) y además hay unas rutas guiadas por Merche Espiño ("La Compostela de Rosalía) y Valle García ("Arquitectura y memoria en Compostela") el domingo 28 de septiembre, a las 10 h y 12 h., respectivamente.

Noticias relacionadas

Para inscribirse hay que visitar la web www.compostelahistorica.org. "Para docentes, hay un reconocimiento de 12 horas de formación a cargo do CAFI", señala Rodrigo Costoya, autor compostelano que impulsa esta iniciativa y ha publicado libros de como "Hijos de Gael".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El gallego licenciado en la USC por el que apuesta RTVE para presentar ‘Directo al grano’ tras los cambios de Javier Ruiz, Jesús Cintora y Gonzalo Miró
  2. Muere María Pardo, la exconcejala de Santiago que gestionó tres años el urbanismo de la ciudad y ejerció de portavoz del PP
  3. La profesora compostelana que encontró su lugar en Australia: 'En Galicia deberíamos vivir más enfocados en nuestra naturaleza
  4. A Estrada, el nuevo refugio de los universitarios que no pueden permitirse alquilar en Compostela: 'Antes era muy raro, pero las inmobiliarias ya recibimos consultas
  5. La reina de las flores: un recuerdo a María Pardo
  6. Un vehículo se sale de la vía en una calle de Santiago, se empotra contra un banco y deja varias personas heridas
  7. El sacrificio de dos compostelanas para conseguir la plaza de maestra tras años de preparación: «É pechar unha etapa que ten detrás moitísimo esforzo»
  8. Los compostelanos que resisten a la presión turística: vivir y trabajar en la zona vieja de Santiago

Ángel Carracedo y El Barroquista, entre el elenco protagonista del encuentro Compostela Histórica 2026

Ángel Carracedo y El Barroquista, entre el elenco protagonista del encuentro Compostela Histórica 2026

La compostelana Sara Fernández Botana opta a la final del Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica

La compostelana Sara Fernández Botana opta a la final del Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica

Santiago se llena de conciertos en septiembre: Maré, HolaNola, WOS, Diamond Dogs y Saurom, entre lo más destacado

Santiago se llena de conciertos en septiembre: Maré, HolaNola, WOS, Diamond Dogs y Saurom, entre lo más destacado

Seiscientos expertos debaten en Santiago sobre ciencia de datos y estadística

Seiscientos expertos debaten en Santiago sobre ciencia de datos y estadística

La Xunta licita un nuevo sistema de control de la temperatura en el quirófano para el CHUS

La Xunta licita un nuevo sistema de control de la temperatura en el quirófano para el CHUS

Un Xacobeo de récord, el bus urbano o la transformación del conector central: los grandes retos del curso político en Santiago

Las condiciones ocultas del alquiler compostelano: solo chicas, sin mascotas y hasta sin familia

Las condiciones ocultas del alquiler compostelano: solo chicas, sin mascotas y hasta sin familia

El grupo Histagra de la USC impulsa la búsqueda de 200 víctimas del franquismo en Serantes

El grupo Histagra de la USC impulsa la búsqueda de 200 víctimas del franquismo en Serantes
Tracking Pixel Contents