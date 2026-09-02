Área Central celebra los súper estrella con un 70% adicional de descuento sobre el precio outlet

A partir de este jueves y hasta este sábado, los establecimientos de Área Central celebran los Súper Estrella, una campaña especial que permitirá a los clientes acceder a una selección de productos con un 70% de descuento adicional sobre el precio outlet. La promoción convierte estos tres días en una de las oportunidades de compra más atractivas de la temporada.

La iniciativa busca incentivar las compras en los establecimientos participantes, premiar la fidelidad de los clientes y ofrecer una experiencia de compra única gracias a unas condiciones comerciales difíciles de encontrar en otras fechas del año.

Los consumidores podrán identificar fácilmente los comercios adheridos con la comunicación específica de la campaña en sus escaparates y descubrir en cada establecimiento los productos incluidos en esta acción promocional.

Programación cultural y de ocio para todos los públicos

Por otro lado, Área Central afronta los últimos meses del año con una programación repleta de propuestas para todos los públicos, con actividades que combinarán cultura, ocio y entretenimiento, junto con campañas comerciales destacadas como los Súper Estrella.

La agenda prevista para lo que queda de año incluye iniciativas muy variadas, entre las que se encuentran torneos de ajedrez, feria de antigüedades, actuación de la Real Filharmonía de Galicia, el festival de ocio educativo Dálle Xogo y diferentes ferias especializadas, como las dedicadas a la artesanía y al coleccionismo de discos, cine y juguetes.

Área Central sigue manteniéndose como un espacio de encuentro para la ciudadanía de Galicia, ofreciendo propuestas que complementan su actividad comercial y gastronómica. De esta manera, Área Central ofrece una experiencia completa que combina compras, gastronomía y ocio. Los visitantes pueden encontrar en un mismo espacio outlets de grandes marcas, una amplia oferta de restauración y una programación de actividades pensada para todos los públicos.

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Con esta combinación de actividades culturales y de ocio, ferias temáticas, propuestas familiares y promociones comerciales, Área Central encara los últimos meses del año con una programación diseñada para seguir siendo un punto de referencia para las compras y el ocio en Galicia.