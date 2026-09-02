La Xunta licita un nuevo sistema de control de la temperatura en el quirófano para el CHUS

Dotar al quirófano destinado al Servicio de Cirugía Cardíaca del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de un sistema de normohipotermia que garantice el control de la temperatura durante la intervención quirúrgica, es el objetivo de la licitación que acaba de hacer pública en el Portal de Contratos Públicos de Galicia el Ejecutivo Autonómico.

Una licitación centrada en el suministro e instalación de dicho sistema en el centro hospitalario de Santiago y fijada por un importe de 50.820 euros.

Garantiza la estabilidad fisiológica del paciente

El equipo de normohipotermia, que se suma a otro del que ya dispone el hospital, permite regular de forma precisa la temperatura del paciente, así como de su circuito sanguíneo y del miocardio, consiguiendo con ello garantizar la estabilidad fisiológica de la persona sometida a una intervención quirúrgica cardíaca de alta complejidad.

Con la adquisición de este equipamiento por parte de la Xunta se contribuirá a mejorar la seguridad del paciente en los procedimientos de cirugía cardíaca, garantizando la disponibilidad operativa de los sistemas de control térmicos empleados en el quirófano.

Refuerzo de la capacidad operativa

El sistema de normohipotermia será también una herramienta eficaz para reforzar la capacidad operativa del Servicio de Cardiología del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza ante el incremento de la actividad quirúrgica y le dotará de una tecnología actualizada que ayuda a mejorar la precisión y fiabilidad del control térmico, contribuyendo a una mayor seguridad clínica y eficiencia en el desarrollo de las intervenciones que se llevan a cabo en el quirófano.

Desde el Gobierno gallego se destaca que el aumento de la actividad asistencial, la necesidad de garantizar la disponibilidad permanente de este tipo de sistemas y la conveniencia de disponer de un equipo adicional que asegure la continuidad asistencial en el caso de que se produzcan determinado tipo de incidencias técnicas o de que haya que realizar diferentes actuaciones de mantenimiento, son algunas de las razones que han llevado a convocar la licitación de este nuevo equipo.

Las empresas interesadas en presentar sus ofertas para participar en este concurso público tienen de plazo hasta el próximo 15 de septiembre.