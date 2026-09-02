La compostelana Ana Gesto gana el premio del festival Plataforma

El Festival Plataforma dedicado a las artes performativas, que celebra hasta el 6 de septiembre su séptima edición en Santiago, entrega ese domingo 6 el Premio Plataforma 2026 a la artista compostelana Ana Gesto (Santiago, 1978), en reconocimiento a su trayectoria, dedicación y aportación al ámbito de la performance y las artes vivas. El acto se celebrará en el Teatro Principal, en torno a las 21:00 horas, tras la actuación de la compañía Enésima, que presentará a las 20:00 h. una pieza suya llamada «Transparentar».

María Ruido y Leonor Leal

El Festival Plataforma ofrece una programación de performances, danza, música y propuestas escénicas. Y este jueves 3 de septiembre, la programación continúa con la artista María Ruido, que presenta «Las reglas del juego», en la Fundación Eugenio Granell a las 17 horas con entrada libre y la sede de la Fundación SGAE recibe a la bailaora y coreógrafa Leonor Leal, que presenta «El lenguaje de las líneas» (20 h.).

Galardón previo

Ana Gesto se autodefine como performer y artista visual. Durante el pasado mes de abril, recibió el XIX premio Isaac Díaz Pardo de producción artística, promovido por la Deputación da Coruña (dotado con 6.500 euros) dentro de la gala DACCultura (Cultura da Deputación da Coruña). Releva en el palmarés al lucense Berio Molina, gracias a una performance llamada "Intervalo 2024".

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Ana Isabel Gesto, tras su etapa escolar en las aulas del colegio de Vite, se licenció en Bellas Artes en la Universidad de Vigo, estudió con Bartolomé Ferrando en la Facultad de Bellas Artes de Valencia y formó parte del grupo de investigación Resistencia en la Universidad de Vigo (2008-2011), parte de una trayectoria con actividades tanto dentro como fuera de Galicia, caso de su presencia en la XXIV Bienal Internacional de Arte de Cerveira (Portugal), celebrada el pasado julio.