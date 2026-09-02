La compostelana Sara Fernández Botana opta a la final del Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica

Una autora compostelana Sara Fernández Botana se ha clasificado para la semifinal de la zona Galicia-Asturias del Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica, organizado por Ámbito Cultural de El Corte Inglés y La Piscifactoría Laboratorio de Creación.

La autora santiaguesa opta al prestigioso certamen creado para impulsar la poesía oral, escénica y performativa, concurso ganado el pasado año por Samuel Merino y que tiene como coordinador a Gonzalo Escarpa.

Autora en alza

Sara Fernández Botana, que publicó hace meses un poemario llamado "La sangre inquieta", publicado por Talón de Aquiles, estará en la semifinal de la zona Galicia-Asturias, que se celebrará el próximo viernes 11 de septiembre, a las 19:00 horas, en la sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés en Santiago, con entrada libre hasta completar aforo.

La cita reunirá a siete poetas que defenderán sus respectivos textos en directo para optar a una plaza en la final nacional del premio, que tendrá lugar el 26 de septiembre en Madrid. Además, entre los semifinalistas hay una participante compostelana: Sara Fernández Botana, autora interesada en la voz, la radio, la palabra y la capacidad transformadora de la poesía", señalan desde la organización.

Siete voces en busca de la final

En la semifinal de Santiago participarán Vanessa Ferreira Rodríguez (@vanessaglemsel), Beatriz Dourado (@dourado_bt), Mar Fernández Calvo (@faltanversos), Iker Andrés Escudero (@ikerescuderoautor), Sara Fernández Botana (@sara_fbotana), Jonatan Jorge Guille (@jonatanjorgeg) y Ana González González (@oubeodaterra).

El ganador de la edición previa, Samuel Merino, será jurado de esta semifinal compostelana como representante de LÍMITES, junto al citado Gonzalo Escarpa, director de #LdeLírica.

La semifinal de la capital gallega podrá seguirse en streaming y verse a través del canal de YouTube de Ámbito Cultural. Aparte de Sara Fernández Botana, entre quienes participan en esa semifinal están además Vanessa Ferreira Rodríguez, conocida como Vanessa Glemsel, creadora poética, editora y filóloga viguesa con una trayectoria vinculada a la poesía escénica y el spoken word; Beatriz Dourado, autora vinculada a Lugo, con obra poética publicada en gallego y reconocida en distintos certámenes literarios, entre ellos el Certamen de Poesía María Mariño, el Certamen de Poesía Avelino Díaz y el Premio Arume de Poesía para la Infancia; Jorge Guille, autor nacido en Vigo y afincado en Lugo, con varios poemarios publicados y una trayectoria vinculada a la creación lírica; el astur Iker Andrés Escudero, ganador del Premio Internacional de Poesía Antonio Gala, y la asturiana Mar Fernández Calvo, nacida en Gijón, que aportará una propuesta que cruza filosofía, poesía y performance, y ya fue semifinalista de #LdeLírica en 2024. El listado de semifinalistas se completa con Ana González González, nacida en O Incio, Lugo, que concibe la escritura como una herramienta de transformación personal y social, según detalla el equipo promotor del certamen.

Samuel Merino, Gonzalo Esparza y Pita Sopena, en la entrega del ultimo Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica. / Ambito Cultural de El Corte Inglés

Premio consolidado

El Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica nació en 2019 con el propósito de dar visibilidad a la poesía que se escribe, se dice y se interpreta en la actualidad. La convocatoria combina una primera fase textual, en la que los participantes presentan sus poemas por escrito, y una fase posterior de vídeo, en la que los autores seleccionados muestran su trabajo a través de Instagram y TikTok.

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El ganador o ganadora de la VIII edición recitará el 9 de octubre dentro del ciclo #LdeLírica en una gala en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y verá su obra publicada por la editorial Huerga & Fierro junto a la de los finalistas del certamen. Además, el premio está dotado con 1.881 euros, cifra simbólica que recuerda el año de nacimiento de Juan Ramón Jiménez.