Las condiciones ocultas del alquiler compostelano: solo chicas, sin mascotas y hasta sin familia

Encontrar un piso de alquiler en Santiago depende cada vez menos únicamente de poder asumir la mensualidad. En muchos casos, el precio, a pesar de estar en máximos históricos, es solo el primer requisito. Después llegan las condiciones: ser estudiante, ejercer una determinada profesión, no tener hijos o incluso haber nacido en Europa.

Un vistazo amplio a la oferta disponible en los principales portales inmobiliarios muestra hasta qué punto el mercado compostelano está dividido en pequeños compartimentos. No todos los pisos están realmente disponibles para todos los inquilinos aunque puedan pagar por ellos y, en algunos casos, los requisitos llegan a ser especialmente concretos.

Uno de los datos que mejor refleja esta situación está en el alquiler temporal. De cerca de 380 viviendas ofertadas en Santiago, más de 200 aparecen bajo esta modalidad, aproximadamente un 60% del total. Para quien busca un lugar en el que instalarse de manera estable, por tanto, más de la mitad de los anuncios pueden quedar descartados de entrada.

Cerca de 140 viviendas relacionadas con estudiantes

El peso de la población universitaria se deja sentir especialmente en esta oferta. Cerca de 140 anuncios, más de un tercio, están relacionados de alguna manera con estudiantes, ya sea porque están pensados para ellos, porque se alquilan durante el curso académico o porque directamente los propietarios los señalan como el perfil buscado.

La paradoja es que también existe el movimiento contrario. Algunos propietarios buscan exclusivamente trabajadores y descartan expresamente a universitarios. En muchos de los anuncios se exige acreditar ingresos estables, presentar garantías adicionales y se deja claro que no se aceptan perfiles estudiantiles. Tampoco mascotas.

Estudiantes en la puerta de la inmobiliaria Julio Gerpe este martes / Jesús Prieto

Así, buena parte del mercado se mueve entre dos extremos: pisos pensados específicamente para universitarios durante nueve o diez meses y viviendas cuyos propietarios buscan trabajadores con una situación económica estable a largo plazo. Entre ambos grupos quedan perfiles que lo tienen más complicado, desde jóvenes con contratos temporales hasta opositores o personas que simplemente buscan quedarse todo un año en Santiago.

Tener mascota reduce mucho las opciones

Los animales son otro de los grandes filtros. De las cerca de 380 viviendas anunciadas, apenas una decena indican expresamente que aceptan mascotas.

Eso no significa que el resto las prohíba necesariamente, ya que muchos propietarios simplemente no aclaran este aspecto en el anuncio. Pero basta recorrer las descripciones para comprobar que el «no se admiten mascotas» aparece con mucha frecuencia, tanto en pisos para estudiantes como en alquileres de larga duración.

Algunos anuncios acumulan varias exigencias al mismo tiempo. Hay viviendas que requieren contrato laboral, ingresos demostrables y garantías adicionales, mientras excluyen simultáneamente a estudiantes y animales.

Para una pareja con hijos, perro o gato, por ejemplo, la búsqueda puede reducirse bastante antes incluso de contactar con el propietario.

Pisos solo para profesores, chicas o parejas sin hijos

Más llamativos son los casos en los que el propietario define con enorme precisión a quién quiere dentro de su vivienda.

En Santa Marta aparece anunciado un piso de unos 90 metros cuadrados por 550 euros con una condición particularmente sencilla: «solo profesores». Otros en la misma zona hacen lo propio indicando que son viviendas ideales «para médicos o enfermeros que trabajen en el CHUS».

También existen viviendas donde se selecciona por sexo. Un piso de dos habitaciones en Romero Donallo se ofrecía solo para «chicas estudiantes» de septiembre a junio, igual que otro apartamento cercano al Campus Sur.

Si bien estas fórmulas son habituales entre universitarios a la hora de buscar compañero o compañera de piso por razones obvias y comprensibles, que un requisito de este tipo sea dictado por alguien que no tendrá que convivir con el inquilino despierta, como mínimo, curiosidad por los motivos. Incluso, puede encontrarse alguno especialmente llamativo que hace referencia no solo al sexo, sino a la edad de los futuros residentes:

Uno de los anuncios de alquiler de pisos en Santiago / ECG

Los hijos tampoco aparecen normalmente mencionados mediante un explícito «no se admiten niños», pero sí se encuentran condiciones que conducen al mismo resultado. Un anuncio en Santa Lucía busca «exclusivamente» estudiantes, trabajadores jóvenes o parejas sin hijos. Tampoco admite mascotas.

Hay ejemplos todavía más peculiares. Un piso de tres habitaciones y unos 90 metros cuadrados en Campus Norte figura como disponible para «máximo una persona», pese a disponer de varios dormitorios.

Incluso, otro anuncio del Casco Histórico acumula un repertorio especialmente amplio de condiciones. No alquila a empresas, exige aval bancario en el caso de estudiantes, no permite mascotas y señala como posibles inquilinos a familias, trabajadores con nómina, parejas y «personas de la Unión Europea». Además, pide a las inmobiliarias que se abstengan de contactar.

Nómina, fiador y garantías adicionales

Una parte importante de las condiciones tiene menos que ver con quién es el inquilino que con su capacidad para demostrar estabilidad económica.

Las referencias a contrato de trabajo, nóminas, fiador, aval bancario, seguro de impago o garantías adicionales aparecen de forma habitual en la práctica totalidad de los anuncios de alquileres de larga duración, pero no solamente en estos.

En algunos pisos destinados a estudiantes también se exige respaldo económico. Anuncios de Álvaro Cunqueiro y García Prieto, por ejemplo, no se conforman con acreditar la matrícula universitaria: también requieren un fiador.

Vecinos del Ensanche / ECG

En otros casos la selección se realiza mediante el empleo. Los propietarios solicitan contrato laboral e ingresos demostrables antes incluso de plantearse formalizar el alquiler.

Dos personas capaces de pagar exactamente la misma mensualidad pueden encontrarse así con situaciones muy diferentes. Una nómina estable, un contrato indefinido o unos padres que puedan actuar como fiadores pueden marcar la diferencia entre conseguir una vivienda o ni siquiera superar el primer contacto.

380 anuncios no son 380 posibilidades

La cifra total de viviendas disponibles puede dar una impresión engañosa. Que existan cerca de 380 anuncios no significa que una persona tenga realmente 380 pisos entre los que elegir.

Quien necesita una vivienda estable pierde de entrada buena parte de las más de 200 ofertas temporales. Quien tiene una mascota encuentra muy pocas que indiquen claramente que la aceptan. Quien no es estudiante queda fuera de numerosas viviendas ligadas al curso académico. Y algunos universitarios se encuentran justo con la situación contraria: pisos cuyos propietarios buscan únicamente trabajadores.

Después aparecen las condiciones más particulares: profesores sí, estudiantes no; solo chicas; parejas, pero sin hijos; una sola persona aunque haya tres habitaciones; matrícula universitaria, nómina, fiador o aval bancario.

No todas estas condiciones tienen la misma consideración legal. La Ley por el derecho a la vivienda establece protección frente a situaciones de discriminación directa o indirecta en el acceso a una vivienda, aunque la valoración de determinadas exigencias depende de las circunstancias concretas de cada caso.

Más allá de las situaciones extremas, el mercado actual dibuja una realidad bastante evidente: en Santiago no basta con encontrar un alquiler que uno pueda pagar. También hay que encajar en el tipo de inquilino que el propietario está dispuesto a aceptar.