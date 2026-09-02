Detenido el autor del robo en una heladería de la praza do Toural a la que accedió tras romper la puerta con una tapa de alcantarilla

Un hombre ha sido detenido este miércoles en Santiago como presunto autor de un robo durante la pasada noche en una heladería de la praza do Toural. El individuo, que ya se encuentra en dependencias policiales, utilizó una tapa de alcantarilla para romper el cristal de la puerta del local y acceder a su interior. Además, según confirman fuentes de la Policía Nacional a EL CORREO GALLEGO, el arrestado está relacionado con otra tentativa de robo en un segundo establecimiento de la ciudad.

Los hechos ocurriendo a última hora de este martes. En torno a las 23:30 horas un hombre intentó forzar la puerta de acceso a la heladería. Al no conseguirlo, abandonó inicialmente el lugar para volver posteriormente con una tapa de alcantarilla. Con ella consiguió destrozar el cristal y acceder al interior del establecimiento. Una vez dentro, se apoderó del dinero que había en la caja registrodora y también de una cámara fotográfica.

Coches de la Policía Nacional estacionados frente a la comisaría de Santiago / Jesús Prieto

Tras huir del lugar con el botín, un trabajador municipal advirtió los desperfectos el la puerta del negocio, por lo que avisó de inmediato a la Policía Local. A su llegada, los agentes lograron identificar al autor y derivaron las diligencias a la Policía Nacional en Santiago, que pocas horas después detenía a este hombre.