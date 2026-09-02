Sucesos
Entran a roubar, por segunda vez este verán, na mítica Foto Sandine da compostelá Rúa do Vilar
Subtraen de novo a cámara do estudio, valorada nuns 2.000 euros, e na fuxida perden un billete de 100 euros
Dona Julia López segue aos seus máis de 90 anos rexentado Foto Sandine, un dos establecementos máis emblemáticos da cidade histórica santiaguesa, veciño da Cafetería Paradiso, na Rúa do Vilar. Na mañá deste mércores, cando abriu a porta atopou as luces prendidas e porta do estudio aberta. Rapidamente entendeu que de novo entraran a roubar.
O último incidente na mesma tenda aconteceu hai pouco máis dun mes, de novo os delicuentes subtraeron a cámara do estudo, valorada nuns 2.000 euros, pero desta volta os desperfectos no establecemento foron maiores.
Os delincuentes entraron no local rompendo un oco na cristaleira dunha das portas. No interior, foron directamente á caixa rexistradora e ao estudio, forzaron a primeira das entradas pero non foi necesario facelo coa segunda, xa que non tiña pasada a chave.
No estudio fixéronse coa cámara fotográfica, "esnaquizando o trípode", explica Julia López, algo que non acontecera a vez pasada, e á saída do mesmo abriron un expositor para roubar máis cámaras, ata que "viron que se trataba só das fundas baleiras" e deixáronas quedar.
No despacho, causaron danos na porta para acceder á caixa rexistradora e saíron do establecemento co seu contido. A fuxida foi polo mesmo buraco que abriron na cristaleira para entrar e nela, os ladróns deixaron atrás dous billetes de 5 euros e de 100.
A Policía estivo no establecemento durante a mañá tomando pegadas e analizando a escena, pero nun primeiro momento non estableceron relación entre que un e outro roubo fosen perpetrados polas mesmas persoas.
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