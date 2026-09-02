La Nobel de Física Anne L'Huillier, próxima invitada del Programa ConCiencia, impartirá una clase en la USC

Galardonada con el Nobel de Física en 2023 por sus métodos experimentales que generan pulsos de luz de attosegundos para el estudio de la dinámica del electrón en la materia, la francesa Anne L'Huillier será la próxima protagonista del Programa de divulgación científica ConCiencia, iniciativa de la USC y el Consorcio de Santiago dirigida por el catedrático de la institución universitaria compostelana Jorge Mira.

Durante su estancia en Santiago, la científica mantendrá diferentes encuentros con personal investigador de la Universidade de Santiago y está previsto que imparta una clase. Además, la profesora de la Universidad sueca de Lund pronunciará el 2 de octubre una conferencia sobre El mundo de los átomos a la escala de tiempo del attosegundo, abierta a todo el público y que se desarrollará en el Auditorio Abanca de Preguntoiro a partir de las 19:30 horas.

Progreso de la óptica no lineal y la ciencia del láser

Sobre su fructífera trayectoria profesional, Jorge Mira destaca que "a investigación de Anne L'Huillier transformou a nosa capacidade para observar os procesos máis rápidos da natureza”, puesto que gracias a los avances en la tecnología láser y a su trabajo pionero, en la actualidad es posible generar pulsos de luz suficientemente breves para registrar ese movimiento con una resolución temporal sin precedentes.

"Grazas ao seu traballo, a humanidade dispón hoxe dunha ferramenta única para estudar o comportamento dos electróns" Jorge Mira — Director del Programa ConCiencia

Con un profundo conocimiento de la física atómica y una extraordinaria capacidad de desarrollar técnicas experimentales de gran precisión, el trabajo de la Nobel de Física impulsó el progreso de la óptica no lineal y de la ciencia del láser, disciplinas que hoy son herramientas esenciales en numerosos laboratorios de investigación de todo el mundo. Además, ha formado a varias generaciones de investigadores y desempeñado un papel destacado en el fortalecimiento de la colaboración científica internacional.

Exploración del mundo microscópico

Un "exemplo de como a curiosidade por comprender os fenómenos máis elementais pode dar lugar a avances tecnolóxicos revolucionarios”, subraya Jorge Mira. Los descubrimientos de Anne L'Huillier han permitido observar procesos que hasta hace pocos años parecían inaccesibles, ampliando nuestra capacidad para explorar el mundo microscópico de forma considerable, hasta el punto de que según el director del Programa ConCiencia, "grazas ao seu traballo, a humanidade dispón hoxe dunha ferramenta única para estudar o comportamento dos electróns e comprender con maior profundidade os mecanismos fundamentais que gobernan a materia”.

Nacida en París en 1998, estudió Física en la Universidad Pierre y Marie Curie (actual Universidad de la Sorbona), donde se doctoró en 1986. Tras investigar en el Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de Francia, se incorporó a la Universidad de Lund, en Suecia, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera científica y donde ejerce como profesora de Física Atómica, siendo en la actualidad una de las figuras más influyentes de la óptica ultrarrápida y de la interacción entre la luz y la materia.

Generación de pulsos de attosegundos

En 1987, Anne L'Huillier descubrió y explicó el fenómeno conocido como generación de armónicos de alto orden, al ver que al hacer incidir un intenso pulso de luz sobre un gas de átomos, aparecían una serie de armónicos de alta frecuencia que permitían producir radiación ultravioleta extrema. Un descubrimiento que sentó las bases físicas para la generación de pulsos de attosegundos y abrió el campo de investigación de la atofísica.

Los trabajos de Pierre Agostini y Ferenc Krausz demostraron experimentalmente décadas después cómo utilizar estos armónicos para producir pulsos aislados de attosegundos. Contribuciones complementarias que llevaron a los tres científicos a compartir el Nobel de Física en 2023.

Desde la USC se destaca que la posibilidad de observar directamente el movimiento de los electrones inauguró una nueva forma de estudiar la materia, puesto que los pulsos de attosegundos permiten seguir, prácticamente en tiempo real, la reorganización electrónica que precede a las reacciones químicas, a la absorción de la luz por los materiales o los procesos fundamentales que tienen lugar en semiconductores, moléculas y sistemas biológicos.

Investigaciones que abren la vía al desarrollo de nuevos dispositivos electrónicos ultrarrápidos, materiales avanzados y tecnologías cuánticas.