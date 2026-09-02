Paluso y la Farmacia Rosa Vázquez unen sus fuerzas por un Santiago más solidario con el vulnerable

Con emoción por poder sumarse a través de la nueva entrega de la campaña 12 comercios, 12 sensibilidades a la labor solidaria de Chus Iglesias porque en ella "hay verdad, hay honestidad, hay sencillez y capacidad de entrega", la farmacia de Rosa Vázquez y la asociación Paluso protagonizarán durante este mes diferentes actividades en beneficio de la entidad.

En la presentación de esta iniciativa solidaria en Raxoi, la edil de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, ha destacado la capacidad del pequeño comercio "para tecer rede e facer barrio", algo que ha considerado aún más importante "cando falamos de espazos dedicados ao coidado da saúde como as farmacias, nas que é fundamental a atención personalizada e o trato cercano", en referencia a la farmacia ubicada en la Rúa Rosalía de Castro de Santiago.

Tres décadas trabajando por los más vulnerables

Sobre Paluso, ha recordado que el Concello mantiene una estrecha colaboración con una asociación que "leva máis de trinta anos traballando para mellorar a calidade de vida das persoas máis vulnerables, cun labor ás veces descoñecido que vai moito máis alá da súa tradicional cea de Nadal”. De ahí precisamente que hay destacado la conveniencia de poner el foco en ella en este mes de septiembre.

Rosa Vázquez, a la que en ocasiones se le ha entrecortado la voz, se ha mostrado muy orgullosa de "poder ayudar a quien ayuda", y ha subrayado que Chis Iglesias lleva toda la vida anteponiendo el bienestar de los más necesitados al suyo propio".

"Hay vulnerabilidad, soledad y tristeza"

Tras agradecer el trabajo del Concello para contribuir a que Santiago sea una ciudad "más vivible y que atiende a las personas en exclusión", ha advertido de que "aunque Rosalía de Castro parece una zona de clase media alta, hay vulnerabilidad, soledad y tristeza".

Situación frente a la que ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para participar durante todo este mes en las actividades que llevarán a cabo en favor de Paluso, entre ellas el mercadillo solidario que se celebrará en la Praza Roxa el 25 de septiembre, en horario de 17:00 a 20:00 horas, y en el que todo lo recaudado con lo que aporten los compostelanos se entregará a la asociación.

Por su parte, una Chus Iglesias muy emocionada ha insistido en que a pesar de que la entidad al frente de la que se encuentra es sobre todo conocida por la cena que organiza en Navidad para los más vulnerables, desarrollan su trabajo durante todo el año, sin suplir a la labor que realizan las insituciones, sino siendo "el último eslabón de una dedicación personalizada" durante todo el año.

Pobreza vergonzante

Ha señalado que en Santiago, junto al incremento de personas de fuera con problemas de recursos, "aquí también existe el problema de la pobreza vergonzante, personas que se avergüenzan de decir que necesitan ayuda, y ahí está el Paluso, cuando conocemos una situación de este tipo, nos acercamos a ellos".

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Entre las actividades programadas dentro de 12 comercios, 12 sensilidades, el 10 de septiembre la Farmacia Rosa Vázquez acogerá una charla para dar a conocer la Asociación Paluso a partir de las 19:30 horas. Además, la propia farmacia se convertirá en un almacén en el que quienes quieran colaborar pueden depositar sus aportaciones.