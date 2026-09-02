La vuelta a la rutina puede esperar: estos son todos los planes para disfrutar del mes de septiembre en Santiago

La llegada del mes de septiembre marca la vuelta a la rutina para muchos compostelanos. Con el final del verano cada vez más cerca y el regreso a las clases ya a la vuelta de la esquina, toca poco a poco recuperar los horarios habituales. Pero ni el cambio de mes ni esa vuelta a la rutina significan que Santiago vaya a quedarse sin propuestas para disfrutar del tiempo libre.

De hecho, la capital gallega afronta el mes de septiembre con una amplia agenda cultural y de ocio, con conciertos, festivales, fiestas, actividades familiares y diferentes eventos que permitirán alargar el ambiente veraniego al menos durante unas semanas más.

Un desfile de Entroidos Tradicionais para arrancar septiembre

El primer gran plan del mes de septiembre llegará este sábado 5, cuando Santiago se convertirá, como es habitual por estas fechas, en el punto de encuentro de algunos de los personajes más reconocibles del Entroido tradicional gallego.

A partir de las 12.00 horas, la Praza do Obradoiro y las principales calles y plazas del casco histórico acogerán el Desfile de Entroidos Tradicionais de Galicia, una gran oportunidad para acercarse a la riqueza y diversidad de una de las celebraciones más arraigadas de la comunidad.

Desfile de entroidos tradicionales el pasado año / Jesús Prieto

La cita reunirá en Santiago a cinco entroidos declarados Fiesta de Interés Turístico: Cobres, Verín, Viana do Bolo, Xinzo de Limia y Xenerais da Ulla. A ellos se sumarán otros quince carnavales tradicionales invitados de diferentes puntos de Galicia, que llenarán las calles de máscaras, personajes y elementos propios de estas celebraciones.

Conciertos

Casi como cada mes del año, la música será una de las grandes protagonistas de este mes de septiembre. Más allá de destacadas citas como el Festival Maré o el HolaNola, la capital gallega contará con numerosas propuestas musicales para todos los gustos.

Una de las citas musicales más destacadas de este mes de septiembre será el concierto de celebración del décimo aniversario del Rock Café O Cum, que tendrá lugar el viernes 4 desde las 20.00 horas en la Sala Capitol. El evento contará con las actuaciones de cuatro bandas: Stormy Trucks, The Spoonfuls, Mad Martin Trio y Language.

Por la Sala Capitol también pasarán durante este mes de septiembre la banda gaditana Saurom (sábado 5), el rapero argentino Ysy A (jueves 10), el betanceiro Taïn (viernes 11), el norteamericano Kenny "Bluess Boss" Wayne (domingo 13), la banda de rock Diamond Dogs (viernes 18) y la banda argentina Perotá Chingó (martes 22).

Noitinhas

El ciclo noitiNhas, que se celebra en la azotea del hotel NH Collection de Santiago, concluye la edición de este año en este mes de septiembre.

El miércoles 9 de septiembre se celebrará la sexta y última cita del ciclo gastronómico y musical. En esta ocasión, el día comenzará con la sesión de DJ Divergente desde las 19.30 horas y la actuación de la zaragozana Erin Memento a las 21.00 horas.

En esta última jornada, los presentes podrán disfrutar del showcooking elaborado por el chef Javier Míguez, del restaurante Casa de Amancio, en Lavacolla.

Wos Festival

Del 11 al 13 de septiembre, la capital gallega acogerá una nueva edición del WOS Festival, un evento cultural que reunirá a bandas de música, DJ's, intelectuales y artistas diversos en espacios emblemáticos de la ciudad, convirtiendo durante estos tres días a Santiago en el epicentro de la cultura alternativa.

Durante esta edición del Wos Festival pasarán por la capital gallega artistas como Ana Roxanne, Artur M. Puga & Sevi Iko Demonches, Ben Vince, Blood of Aza, Grobas b2b Pumu, Israa Shalaby, Lee Gamble, Midori Hirano, Saya, SKY H1, Space Afrika o Tujiko Noriko, entre otros.

Holanola Lab-Fest

El HolaNola Lab-Fest, el laboratorio artístico de intercambio musical entre la península y Nueva Orleans, regresa por quinto año consecutivo a Santiago del 16 al 19 de septiembre, desde el 11 con su versión laboratorio (HolaNola Lab).

Así, por la capital gallega pasarán nombres como Caamaño & Ameixeiras, Blanco & O Peli o Madisen Ward.

La programación completa de la edición de este año en Santiago es la siguiente:

Miércoles 16 : en la Sala Riquela, concierto de Madisen Ward.

: en la Sala Riquela, concierto de Madisen Ward. Jueves 17 : en la Sala Riquela, actuación de Louis Ford & His New Orleans Flairs, y en la Sala Borriquita de Belém de Al Blanco & El Peli.

: en la Sala Riquela, actuación de Louis Ford & His New Orleans Flairs, y en la Sala Borriquita de Belém de Al Blanco & El Peli. Viernes 18 : concierto de Hola Nola Band (Aurora Nealand, Julián Maeso, Martin Masakowski, Stephen Lands, Rob García y Tom Risco) en Riquela y de Sinouj en la Borriquita de Belém.

: concierto de Hola Nola Band (Aurora Nealand, Julián Maeso, Martin Masakowski, Stephen Lands, Rob García y Tom Risco) en Riquela y de Sinouj en la Borriquita de Belém. Sábado 19: concierto de Caamaño & Ameixeiras en la Sala Capitol y desfile musical sobre ruedas por el casco histórico.

Festival Maré

Entre el 23 y el 27 de septiembre, llegará a Santiago, por séptimo año consecutivo, el Festival Maré, que convertirá a la capital gallega en el epicentro de la diversidad musical y artística.

El encuentro busca catalizar los vínculos culturales de Galicia con el mundo, explorando conexiones que van más allá de la música para abarcar aspectos lingüísticos, emocionales, históricos o simbólicos.

Un concierto en una edición anterior del Festival Maré / Cedida

El cartel de este año está compuesto por los siguientes artistas:

Miércoles 23 : Magalí Sare + Vox Stellae (Teatro Principal), Aterciopelados (Sala Capitol) y Banda das Crechas (Casa das Crechas).

: Magalí Sare + Vox Stellae (Teatro Principal), Aterciopelados (Sala Capitol) y Banda das Crechas (Casa das Crechas). Jueves 24 : Las Nietas de Charli (CSC Maruxa e Coralia), Haydée Milanés & Javier Colina (Teatro Principal), Zeltia Irevire y Bia Ferreira (Sala Capitol), David Regueiro Trio feat. Thomas Kretzschmar (Casa das Crechas), Arapucagongon (Sala Riquela) y Martín Bruhn (Casa das Crechas).

: Las Nietas de Charli (CSC Maruxa e Coralia), Haydée Milanés & Javier Colina (Teatro Principal), Zeltia Irevire y Bia Ferreira (Sala Capitol), David Regueiro Trio feat. Thomas Kretzschmar (Casa das Crechas), Arapucagongon (Sala Riquela) y Martín Bruhn (Casa das Crechas). Viernes 25: Gloria Pavía y Rafa Morales (Casa das Crechas), Trilitrate (Iglesia de la USC), Marcos Coll (Teatro Principal), Josyara (Sala Riquela), Expresso Transatrlántico (Praza de Mazarelos), Omar Souleyman (Sala Capitol), Indus (Praza de Mazarelos) y DJ Daasanach (Casa das Crechas).

Gloria Pavía y Rafa Morales (Casa das Crechas), Trilitrate (Iglesia de la USC), Marcos Coll (Teatro Principal), Josyara (Sala Riquela), Expresso Transatrlántico (Praza de Mazarelos), Omar Souleyman (Sala Capitol), Indus (Praza de Mazarelos) y DJ Daasanach (Casa das Crechas). Sábado 26 : Camille & Matthieu Saglio (Iglesia de la USC), Lideira (Praza de Mazarelos), Casapalma (Praza de Mazarelos), Faia (Iglesia de la USC), María Marín (CSC Maruxa e Coralia), António Zambujo (Auditorio de Galicia), ALA.NI (Teatro Principal), Shooglenifty (Praza de Mazarelos), Jupiter & Okwess (Praza de Mazarelos), Cuba canta en Maré (Sala Capitol), Djiiva (Praza de Mazarelos) y DJ Mil (Casa das Crechas).

: Camille & Matthieu Saglio (Iglesia de la USC), Lideira (Praza de Mazarelos), Casapalma (Praza de Mazarelos), Faia (Iglesia de la USC), María Marín (CSC Maruxa e Coralia), António Zambujo (Auditorio de Galicia), ALA.NI (Teatro Principal), Shooglenifty (Praza de Mazarelos), Jupiter & Okwess (Praza de Mazarelos), Cuba canta en Maré (Sala Capitol), Djiiva (Praza de Mazarelos) y DJ Mil (Casa das Crechas). Domingo 27: O verso liberado (Casa das Máquinas), De Zemambiqueo a Zigala: Cheny Wa Gune + A Pedreira (Sala Capitol), Sumrrá (Casa das Crechas) y Péter Sélek (Casa das Crechas).

Santiago, capital de la cultura urbana

Durante este mes de septiembre, Santiago se volverá a convertir en la capital de la cultura urbana con la celebración de la segunda edición del festival Compostela Street del 18 al 19 de septiembre.

Durante los tres días, el Campus Sur se convertirá en un mapa vivo de cultura urbana, deporte en acción, música y arte urbano, talleres, foodtrucks, Street market y mucho más.

Además, habrá breaking dance (con la celebración del campeonato de España incluido), skate, baloncesto 3x3, Street Workout, Freestyle Rap, Graffiti, Kids Área con talleres urbanos, conciertos con artistas nacionales y locales y nuevas propuestas visuales como el certamen Sabotaxe-Batalla de Debuxantes.

El Compostela Street no será la única cita en Santiago este mes de septiembre con la cultura urbana, ya que la capital gallega albergará el jueves 24, también en el Campus Sur, un macrofestival con más de una veintena de artistas del género urbano.

Se trata del Compostela Urban Fest, organizado por la Comisión de Festas de Compostela y que contará con la presencia de DKprichos, Nano Mz, Alddara, Xmaseda, Berra, AK Villar, CBlode, Candï o DJ Ferre, entre otros.

Un mes de septiembre para ir también de fiesta en fiesta

El mes de agosto es el mes de las fiestas por excelencia en Galicia, pero septiembre no se queda atrás y también llega con numerosas opciones para seguir 'verbeneando'.

En este sentido, la parroquia compostelana de A Peregrina celebra entre el viernes 4 y el domingo 6 sus fiestas en honor a San Roque y el Santísimo Sacramento. Lo hará con actos litúrgicos, procesiones, sesiones vermú y verbenas con grupo Arena, la orquesta Solara, el grupo Soprano, la orquesta Gran Parada y la orquesta Travesía.

Cartel de las fiestas de Santa María da Peregrina / Cedida

Por su parte, del viernes 11 al domingo 13, Conxo celebrará las fiestas de la Merced, que contarán con la música del grupo Chisqueiro, el grupo Eureka, el grupo Fussion y la orquesta Charleston Big Band.

Carteles de la Merced en Conxo y de las fiestas en Santa Cristina de Fecha / Cedida

También celebrarán desde el día 11 al 14 sus fiestas en la parroquia de Santa Cristina de Fecha. Lo hará con la celebración de misas, sesiones vermús, actuaciones de gaiteiros y verbena a cargo del grupo Alborada.

Septiembre también es para los más pequeños

Los más pequeños también contarán con distintas propuestas a lo largo de este mes de septiembre. La más destacada es la celebración de Cidade Imaxinaria, que se celebrará el día 5, de 17.00 a 20.00 h., en la Cidade da Cultura. Circo, clown, acrobacias, malabares, marionetas, música y juegos convertirán el Gaiás en un gran espacio de juego e imaginación.

Edición anterior de Cidade Imaxinaria en el Gaiás / Cidade da Cultura

La programación incluye espectáculos de pista como Ghop!, de Teatro O Cubo, con malabares, marionetas, acrobacias y magia; Mahara, de Bucraá Circus, una propuesta de clown en la que una casa cobra vida propia; y La crisis de la imaginación, de Rauxa, que combina circo contemporáneo, danza y marionetas.

También habrá propuestas itinerantes como A caravana, de Projeto Ez, una casa sobre ruedas convertida en un espacio de juego y exploración, y FemFarria, una formación musical que llevará ritmo y humor a las calles.

Por otro lado, del 25 al 27 de septiembre, el centro comercial Área Central acoge la segunda edición de Dálle Xogo, un festival de ocio familiar único en Galicia pensando para que las familias compartan tiempo de calidad jugando y aprendiendo juntas.

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Durante tres días, el juego será el gran protagonista con una programación llena de juegos de mesa, demostraciones, torneos, presentaciones, talleres, charlas y experiencias educativas que fomentan la conexión, la creatividad y la diversión sin pantallas.