Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Retos del curso políticoEl alquiler compostelanoRubia GallegaEsther PedrosaIncendio de Padrón
instagram

Municipal

Rozas asegura que as eleccións de 2027 non van xerar tensión na coalición de CA e BNG: "Este goberno foi un exemplo"

A tenenta de alcaldesa afirma que seguirán facendo "un exercicio de diálogo e de bo entendemento" porque iso é "o que importa cara aos veciños e veciñas de Santiago"

A tenenta de alcaldesa e voceira de Compostela Aberta, María Rozas

A tenenta de alcaldesa e voceira de Compostela Aberta, María Rozas / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Manu López

Manu López

Santiago

A tenenta de alcaldesa e portavoz de Compostela Aberta, María Rozas, rexeitou este mércores a posibilidade de que a proximidade das eleccións municipais de 2027 provoque unha maior tensión entre os socios do goberno de coalición de Santiago. Rozas proclamou que o executivo foi durante máis de tres anos "un exemplo de como os gobernos de coalición poden funcionar" e de como é posible "centrarse no que nos une e non no que nos diferencia".

Rozas defendeu o diálogo como base da relación entre as dúas formacións, sinalando que "temos diferenzas, somos diferentes formacións políticas con liñas en común, pero tamén con cuestións diferentes", sinalou. Fronte a iso, asegurou que CA continuará facendo "un exercicio de diálogo e de bo entendemento", ao considerar que iso é "o que importa cara aos veciños e veciñas de Santiago". Tamén rexeitou unha estratexia baseada na confrontación entre socios: "Eu non me sinto representada nesta política que ás veces se exerce de ruído constante e polémica constante".

Ao mesmo tempo, considerou natural que Compostela Aberta poña en valor a súa xestión dentro da coalición. "Eu son a portavoz de CA, creo que me corresponde reivindicar o feito nas concellerías que temos responsabilidade", afirmou. Segundo explicou Rozas, parte desas actuacións "están no ADN" da organización e outras formaban parte dos compromisos asumidos na campaña electoral de 2023.

Disposición a chegar a acordos

Sobre a posibilidade de repetir unha coalición despois das municipais de 2027, evitou anticipar escenarios, aínda que deixou clara a disposición da súa formación a pactar. "Compostela Aberta sabe chegar a acordos, que é a esencia da democracia", afirmou. A tenenta de alcaldesa quixo contrapoñer esta posición coa do Partido Popular ao indicar que "estes días escoitamos ao señor Borja Verea falar das diferenzas da esquerda e presentar o PP como unha opción estable para Santiago, pero o que non conta é a súa incapacidade para chegar a acordos".

Rozas, que esta semana amosou a súa disposición a repetir como cabeza de lista da formación rupturista, subliñou, que o seu obxectivo pasa por mellorar a súa posición nas próximas municipais. "No 2027 aspiramos a ter unha posición diferente da que tivemos neste goberno, porque aspiramos a unha maior representación", indicou. A formación de posibles alianzas, insistiu, deberá quedar para despois das urnas: "Cando cheguemos ás eleccións do 2027, falaremos". Ata entón, chamou a centrarse nos proxectos pendentes do actual mandato.

Continuidade do modelo de Compostela Aberta

En canto á propia continuidade de CA, asegurou que a organización manterá de cara a 2027 o modelo co que naceu en 2015. "Compostela Aberta decidiu hai tempo ser fiel ás súas orixes", afirmou. Definiu a formación como "a casa de diferentes sensibilidades" e destacou que nela se senten representadas tanto persoas vinculadas a distintas correntes políticas como outras sen adscrición partidaria.

Noticias relacionadas y más

A portavoz descartou así un cambio na identidade electoral da formación. "Tal e como funcionou desde 2015 vai continuar funcionando", asegurou, para concluír que "Compostela Aberta segue sendo fiel ás súas orixes e continuará o sendo no 2027".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El gallego licenciado en la USC por el que apuesta RTVE para presentar ‘Directo al grano’ tras los cambios de Javier Ruiz, Jesús Cintora y Gonzalo Miró
  2. Muere María Pardo, la exconcejala de Santiago que gestionó tres años el urbanismo de la ciudad y ejerció de portavoz del PP
  3. La profesora compostelana que encontró su lugar en Australia: 'En Galicia deberíamos vivir más enfocados en nuestra naturaleza
  4. La Panadería Moure dice adiós a Pontepedriña tras más de 70 años: «Los clientes venían porque les gustaba nuestro pan, pero también por el trato»
  5. Un vehículo se sale de la vía en una calle de Santiago, se empotra contra un banco y deja varias personas heridas
  6. Cuatro orquestas y diez conciertos: la gran verbena con Los Satélites que llega esta semana a 30 minutos de Santiago
  7. La reina de las flores: un recuerdo a María Pardo
  8. El sacrificio de dos compostelanas para conseguir la plaza de maestra tras años de preparación: «É pechar unha etapa que ten detrás moitísimo esforzo»

Valoración positiva do turismo este verán dende Raxoi: xuño e xullo contaron, cada un, con máis de 150.000 visitas

Valoración positiva do turismo este verán dende Raxoi: xuño e xullo contaron, cada un, con máis de 150.000 visitas

Rozas asegura que as eleccións de 2027 non van xerar tensión na coalición de CA e BNG: "Este goberno foi un exemplo"

Rozas asegura que as eleccións de 2027 non van xerar tensión na coalición de CA e BNG: "Este goberno foi un exemplo"

La ciencia revela por qué los peregrinos descansan mal a pesar del agotamiento físico: "El cuerpo termina la etapa, pero el cerebro sigue en guardia"

La ciencia revela por qué los peregrinos descansan mal a pesar del agotamiento físico: "El cuerpo termina la etapa, pero el cerebro sigue en guardia"

Paluso y la Farmacia Rosa Vázquez unen sus fuerzas por un Santiago más solidario con el vulnerable

Área Central celebra los súper estrella con un 70% adicional de descuento sobre el precio outlet

Área Central celebra los súper estrella con un 70% adicional de descuento sobre el precio outlet

Rueda se desvincula de Fly2Galicia e insta a Raxoi a explicar el acuerdo para su llegada a Santiago

Rueda se desvincula de Fly2Galicia e insta a Raxoi a explicar el acuerdo para su llegada a Santiago

Las condiciones ocultas del alquiler compostelano: solo chicas, sin mascotas y hasta sin familia

Las condiciones ocultas del alquiler compostelano: solo chicas, sin mascotas y hasta sin familia

Un Xacobeo de récord, el bus urbano o la transformación del conector central: los grandes retos del curso político en Santiago

Tracking Pixel Contents