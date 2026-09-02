Rueda se desvincula de Fly2Galicia e insta a Raxoi a explicar el acuerdo para su llegada a Santiago

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, se desmarcó este martes de la polémica sobre Fly2Galicia, cuya llegada al aeropuerto de Santiago ha generado gran revuelo por las dudas que genera su capacidad operativa y los vínculos de la aerolínea que operará los vuelos, la rumana FlyYo, con el Estado de Israel. El mandatario gallego se desvinculó de la empresa e instó al gobierno local a dar explicaciones al respecto.

En cuanto al papel de la Xunta, indicó que hubo un "contacto de cortesía, absolutamente informal". "Nós non levamos meses para conseguir que ningunha aeroliña, nin esta en concreto, viñera. Os que dixeron que o estaban facendo, terán que explicar a que acordo chegaron e en que consistía ese traballo", afirmó en referencia al gobierno compostelano. "Quen se contradiga, que explique as súas contradiccións, se é que existen, que para min son evidentes", remarcó Rueda.

Trabajo para ampliar las conexiones aéreas

El líder del Ejecutivo autonómico señaló que siempre trabajan por ampliar las conexiones aéreas, "en estreita colaboración con AENA, que é quen ten a competencia e as últimas decisións", e con aqueles concellos ou deputacións que se queiran sumar.

"Isto deu algúns froitos, e así imos seguir. Quen se acolla a estas condicións, terá a colaboración a Xunta, tamén as liñas aéreas; o que non o faga, non", aseveró.

Vuelos a ochos destinos

Fly2Galicia arrancará el próximo 1 de diciembre con una primera red de ocho destinos nacionales y europeos formada por Alicante, Zaragoza, Granada, Bruselas, Múnich, Milán-Malpensa, Praga y Venecia. Esta programación inicial contempla dos frecuencias semanales (ida y vuelta) en cada una de las rutas, salvo en el caso de Alicante, que contará con tres. De este modo, la compañía cifra en 17 los vuelos semanales que partirán desde Lavacolla, con sus sendos trayectos de regreso.

Tras las informaciones que la vincularon con la salida forzada de palestinos de Gaza, Fly2Galicia aseguró en un comunicado que no participó, "directa ni indirectamente" en esos vuelos.

En el ámbito político, la polémica generada hizo que la oposición reclamase explicaciones a Raxoi. La alcaldesa Goretti Sanmartín informó el pasado viernes de que comparecerá en el pleno municipal de septiembre "por iniciativa propia" para ofrecer dichas explicaciones.