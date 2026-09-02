Santiago se llena de conciertos en septiembre: Maré, HolaNola, WOS, Diamond Dogs y Saurom, entre lo más destacado

El festival Maré 2026 lidera la agenda de conciertos en Santiago para el mes de septiembre por calidad y cantidad de citas dentro de la llamada world music más allá del pop rock con un cartel que impresiona.

El maratón de citas de Maré

El festival Maré 2026 lidera la agenda de conciertos en Santiago para el mes de septiembre por calidad y cantidad de citas dentro de la llamada world music más allá del pop rock con un cartel que impresiona. Incluye a los irredentos colombianos Aterciopelados (con Andrea Echeverri y Héctor Buitrago al frente), en gira con un último disco largo llamado "Genes rebeldes" (2025), que actúan el miércoles 23 de septiembre en la sala Capitol (22:00 h.; entradas a 20 euros); la cantante brasileña de soul Bia Ferreira, canta el jueves 24 de septiembre en Capitol (22 h.; 20 euros), Omar Souleyman (gran músico sirio que colaboró con Bjork) el viernes 25 en Capitol (22 h.; 20 €).

El sábado 26 de septiembre en esa misma sala, Cuba Canta en Maré (22 h.; 20 euros), show con músicos cubanos como Alejandro Vargas al frente de su trío, Reynier Aldana (y su homenaje a Buena Vista Social Club), Lindiana Murphy, Frank Delgado (curtido cantautor a reivindicar dentro de la Nova Trova Cubana), David Álvarez, Loidis Taboada (de Juego de Manos), la viguesa Wöyza y Rafael Briseño. Magalí Sare e Vox Stellae, proyecto que lidera dicha cantante catalana, llega el miércoles 23 al Principal (20 h., 18 euros) con su set de jazz y eco folk.

Haydée Milanés & Javier Colina el jueves 24 al Principal (20 h., 18 euros), ella es hija de Pablo Milanés y Yolanda Benet. David Regueiro Trío y el violinista galo Thomas Kretzschmar ofrecen jazz manouche , el 24 en Crechas, y ese mismo 24 Arapucagongon (John Douglas e Henrique Silva) en Riquela (10 €). El compostelano Marcos Coll presenta su nuevo disco, "Ronsel", el viernes 25 de septiembre en el Principal (20 h., 18 euros).

Y Maré cuenta además con Zeltia Irevire, que canta el 24 en Capitol. El dúo de hermanos Camille y Matthieu Saglio en la Igrexia da USC (10 euros), y ahí mismo, Trilitrate el 25 (10 €) y la santiaguesa Faia el día 26 (con Bleuenn Le Friec al arpa y el Suelen Estar Cuartet a los violines;10 €) y Alejandro Vargas e Gino Sitson el 27. El premiado músico luso António Zambujo, va el sábado 26 de septiembre al Auditorio de Galicia (Sala Ángel Brage, a las 19 h.; 30 euros); la artista británica de jazz minimalista ALA.NI (colaboradora de Damon Albarn y Mary J. Blige) actúa el sábado 26 de septiembre en el Principal (20 h., 18 euros); los compostelanos Sumrrá el domingo 27 en Crechas (22 h.; 9 €), Josyara (el 25 en Riquela) y Cheny Wa Gune e A Pedreira ese 27 en Capitol.

Marcos Coll. Al lado, David Regueiro Trío y el violinista galo Thomas Kretzschmar. / Cedida

Citas de entrada libre

El festival Maré 2026 está promovido por la productora compostelana Nordesía, con el patrocinio de la Xunta de Galicia, Galicia Calidade, Xacobeo 2027, Deputación da Coruña, Concello de Santiago, IAE, Auditorio de Galicia, Compostela Cultura, Estrella Galicia, AC/E y la colaboración de la USC. Propone gratis varias actuaciones: Las Nietas de Charlie el 24 en el CSC Maruxa e Coralia; Martin Bruhn Dj Set el 24 en Crechas; Gloria Pavia con Rafa Morales en Maruxa e Coralia el 25; Expresso Transatlántico en Mazarelos el 25 junto a Indus; DjDaasanach en Crechas el 25; Djiiva (MOVE) el 26 en lugar por revelar; Lideira el 26 en Mazarelos con Casapalma; María Marían en Maruxa e Coralia el 26; Shooglenifty (iconos del folk de Escocia) y Jupiter and Okwess y Djiiva (Dj Set) el 26 en Mazarelos; el compostelano Dj Mil en Crechas el 26; Peter Selek en Crechas el 27 y O Verso Liberado el 27 en la Casa das Máquinas.

Eventos de entrada libre

El festival Maré 2026 está promovido por la productora compostelana Nordesía, con el patrocinio de la Xunta de Galicia, Galicia Calidade, Xacobeo 2027, Deputación da Coruña, Concello de Santiago, IAE, Auditorio de Galicia, Compostela Cultura, Estrella Galicia, AC/E y la colaboración de la USC. Propone gratis varias actuaciones: Las Nietas de Charlie el 24 en el CSC Maruxa e Coralia; Martin Bruhn Dj Set el 24 en Crechas; Gloria Pavia con Rafa Morales en Maruxa e Coralia el 25; Expresso Transatlántico en Mazarelos el 25 junto a Indus; DjDaasanach en Crechas el 25; Djiiva (MOVE) el 26 en lugar por revelar; Lideira el 26 en Mazarelos con Casapalma; María Marían en Maruxa e Coralia el 26; Shooglenifty (iconos del folk de Escocia) y Jupiter and Okwess y Djiiva (Dj Set) el 26 en Mazarelos; el compostelano Dj Mil en Crechas el 26; Peter Selek en Crechas el 27 y O Verso Liberado el 27 en la Casa das Máquinas. Toda una notable oferta cultural.

HolaNola 2026

Caamaño & Ameixeiras anuncian un concierto en Santiago el 19 de septiembre (Capitol, con entradas desde 20 euros) dentro del HolaNola 2026, cita que se celebra del 16 de septiembre al 19 (desde el 11 su versión laboratorio, HolaNola LAB) en varios locales de Santiago. Sabela Caamaño (acordeón cromático) y Antía Ameixeiras (violín y voz) giran con un nuevo disco folk llamado "Quitar o aire".

El cartel de conciertos del HolaNola 2026 y de sus actividades paralelas cuenta además con Blanco & O Peli, Aurora Nealand (el 12, fuera de Compostela, en el Espacio Centro Goianes, Tomiño), Bike Parade Musical, Giuliana Monteiro (guionista y directora originaria de São Paulo), HolaNola Band, Jeremy Thal Street Studio, Kike Terrón (el 11 en Esp. C. Goianes), Al Blanco & El Peli (18 en la Borriquita de Belém), Madisen Ward (el 16 en Riquela; 16 euros), Louis Ford & His New Orleans Flairs (día 17 en Riquela, 19 euros), la HolaNola Band (el 18 en Riquela, 16 €) y Sinouj (el 17 en B. de Belém). Dicho festival compostelano tiene el apoyo de la Xunta de Galicia (Galicia Calidade, Xacobeo 2027) y del Concello de Santiago.

Mad Martin Trio, grupo compostelano de rock and roll. / Cedida

Sala Capitol

En la sala Capitol se celebra el décimo aniversario del Café Rock O Cum el 4 de septiembre, con Stormy Trucks, The Spoonfuls y Mad Martin Trío, por 12 euros desde 20 horas con fiesta postconcierto en el local organizador. Los Mad Martin Trío, sacan su nuevo LP el 10 de octubre en vinilo de doce pulgadas con eco en plataformas digitales, llamado "Five yeras hot as hell": "12 canciones. 5 años. 100% Rock & Roll", dicen en sus redes.

Y ahí mismo, en Capitol, tocan Saurom en acústico con su heavy folk el día 5 (30 euros), el rapero argentino YSY A el día 10 (22 €), cita con el festival de música electrónica WOS el día 11, la Kenny Blues Boss Wayne Band el domingo 13 (25 €), el indie rock saltarín de Diamond Dogs el día 18 (24 €, en un show que incluye un homenaje a Little Richard) y el dúo de folk latino Perotá Chingo el martes 22 (24 €).

Riquela, Moon, Arume y Modus

En el Riquela, el viernes 11 de septiembre, Taïn (13,60 €) presenta «La Rendición», un nuevo EP, como forma parte de Novos Pulsos, un ciclo creado en colaboración de la Xunta de Galicia y Concertos do Xacobeo, a través de la Agencia Gallega de Industrias Culturales (Agadic).

En la Moon Music Club, el sábado 5 de septiembre, metalcore con las actuaciones de Lost Therapy (de Cangas) y Cochambre (21 h.; 10 euros); y antes, el viernes 4, Weird Noise, Acid Roots e Hyperakusia (21 h.; 6/9 €). El martes en la Moon, fiesta universitaria «Los que no iban a salir y al final se liaron» con Raúl Gómez como dj; y el sábado 12 de septiembre, Europeos Pálidos (nos hablan bien de estos vigueses), Las Prisas y Ágamo, por 8 euros en la venta en anticipada y 10 en taquilla.

En el pub Modus Vivendi, este jueves día 2, hay foliada folk; y el jueves 24 de septiembre (21 h,; 10 €), show de Planète Sauvage con Flanagan, entre más citas por revelar. Y en O Cum, otro pub que suele apostar por la música en directo, el sábado 5 de septiembre, tocan los compostelanos Tato y Espiño, a las 21.15 h., con entrada inversa y la mirada puesta en el pop rock de los años 60 y 70.

Y en el pub Arume, con entrada inversa a las 21 h., el sábado 5 de septiembre hay una actuación de la marbellí Paula Ferraz y el domingo del argentino Alfredo Löb, entre otras citas por anunciar.

Compostela Urban Fest

Y el Compostela Urban Fest, organizado por la Comisión de Festas de Compostela, lleva el 24 de septiembre al Campus Sur a DKprichos, Nano Mz, Alddara, Xmaseda, Berra, AK Villar, CBlode, Candï, Esedekaa, Kutre Society, La Soni, MRT, PekechoGZ y Puropuré, L3nny, DJ Ferre y DJ Iván, en un maratón de música urbana con entrada gratuita desde la web comisionfestascompostela.com

Y dentro del ciclo NoitiNHas 2026, en el Hotel NH Collection Santiago, hay concierto de la cantante aragonesa Erin Memento (de alma rock and country, al alza tras grabar junto a Bunbury) el miércoles 9 de septiembre, a las 20 horas, con entrada libre.

El WOS Festival X SON Estrella Galicia

El WOS Festival X SON Estrella Galicia, evento anual centrado en la música electrónica, celebra su novena edición del 11 al 13 de septiembre. El primer día con Demdike Stare, Jokkoo Collective, Mor Elian, Slikback feat. maltdisney & Tasya, Visible Cloaks, Yu Su... ; el segundo, con Artur M. Puga & Sevi Iko Dømochevsky, Ben Vince, Blood of Aza, Eerie Enterprise (Piezo & upsammy), Grobas b2b Pumu, gyrofield, HHY & The Kampala Unit, Israa Shalaby, JASSS, Lee Gamble, Midori Hirano, Paul Jebanasam presents mātr, Polygonia, Saya, Shackleton, SKY H1, Space Afrika, Tujiko Noriko... y el día 13, cierra su vanguardista apuesta con Ana Roxanne y Juli Deák. El abono general parte de los 72 euros pero hay también tickes diarios.