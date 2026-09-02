Seiscientos expertos debaten en Santiago sobre ciencia de datos y estadística

La celebración del XLII Congreso Nacional de Estadística, Investigación Operativa y Ciencia de Datos (SEIO) en Santiago desde hoy y hasta el sábado convertirá a la capital gallega en centro de referencia para los expertos en estas disciplinas. Un encuentro que regresa a Compostela después de 37 años, y que será inaugurado este miércoles en el Auditorio de Galicia por la rectora de la Universidade de Santiago, Rosa Crujeiras, y la alcaldesa, Goretti Sanmartín, en un acto en el que también participarán Mª José Ginzo Villamayor y Alejandro Saavedra Nieves, presidentes del comité organizador; Manuel Febrero Bande, presidente del comité científico; Xoán Ramón Doldán García, decano de Ciencias Económicas y Empresariales; Juan Carlos Reboredo Nogueira, director del Instituto Galego de Estatística (IGE); Carmen Cotelo Queijo, directora de la Axencia Galega de Innovación (GAIN); y Mª Dolores Martínez Miranda, presidenta de la SEIO. Las actividades se desarrollarán en la Facultad de Ciencias Económicasde la USC y en el Auditorio.

Cuatro días de intenso análisis

La elevada participación confirma la capacidad de convocatoria del encuentro, que reunirá a cerca de 600 investigadores, profesionales y especialistas procedentes de universidades, centros de investigación, administraciones públicas y empresas. Durante cuatro días, la USC se convertirá así en un escaparate de los avances más recientes en unas disciplinas que desempeñan un papel cada vez más relevante en la sociedad.

Expansión de la inteligencia artificial

La Estadística, la Investigación Operativa y la Ciencia de Datos proporcionan herramientas fundamentales para analizar grandes volúmenes de información, gestionar la incertidumbre, optimizar recursos y apoyar la toma de decisiones en ámbitos tan diversos como la salud, la economía, la industria, el medio ambiente o las políticas públicas.

Cobra especial importancia en el actual contexto de expansión de la inteligencia artificial y del uso masivo de datos, en el que la calidad de la información, los modelos matemáticos y estadísticos y la capacidad para interpretar correctamente los resultados resultan fundamentales.

Permitirá debatir nuevas metodologías, modelos y aplicaciones, combinando avances teóricos con retos directamente relacionados con la sociedad.