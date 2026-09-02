Memoria histórica
El grupo Histagra de la USC impulsa la búsqueda de 200 víctimas del franquismo en Serantes
Realiza hasta el 11 de septiembre una nueva cata arqueológica en el cementerio de la localidad ferrolana, que se cree pudo ser uno de los lugares de Galicia con mayor número de enterramientos
K.M.
El grupo de investigación Histagra de la Universidade de Santiago, perteneciente al Cispac, se encuentra inmerso desde esta semana y hasta el 11 de septiembre en la realización de una nueva cata arqueológica en el cementerio ferrolano de Serantes. Una iniciativa con la que busca determinar la localización y el estado de una de las fosas de la violencia franquista registradas en dicho lugar.
El estudio histórico previo llevado a cabo por la investigadora Lucía Santiago y que contó con la colaboración de la Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática de Ferrol y de familiares de las víctimas, apunta a que entre los años 1936 y 1942 fueron enterradas en varias fosas de Serantes como mínimo 197 personas, la mayor parte los meses que siguieron el golpe de estado.
«Facemos isto porque nos seguimos facendo unha pregunta: hai 90 anos comezaron a matar xente, pero por que tiveron que matalos? É unha pregunta histórica, democrática e de dereitos humanos», subrayó el catedrático de la USC Lourenzo Fernández Prieto en la rueda de prensa ofrecida este martes, en la que se anunció el inicio de los trabajos. «Xa sabemos e sabedes vós tamén que isto ten que ver con honrar as persoas asasinadas, e ir máis alá do que aquí vedes», añadió.
Una cifra en aumento
La investigadora Lucía Santiago destacó que «nesta investigación histórica tentamos determinar cantas persoas foron inhumadas entre 1936 e 1942, que é a última data da que temos rexistro», apuntando que «a través da revisión bibliográfica críamos que a cifra oscilaba entre as 170 e 175 vítimas», si bien «a través do proxecto Nomes e Voces, 189, e despois deste traballo de investigación, cremos que 197 persoas».
Explicó que se está realizando «unha análise microespacial sobre a historia do cemiterio e as sucesivas transformacións», con el objetivo de intentar determinar «cantos espazos de enterramento irregulares poden seguir hoxe íntegros, cales poden estar alterados», y añadió que «con esta cata e estes traballos tentamos dar unha serie de respostas a estas hipóteses», contando para ello con una excelente respuesta por parte de las familias a su llamamiento.
"É unha investigación moi ampla, rigorosa, histórica, que busca delimitar as fosas, escavar e recuperar os restos das vítimas"
El presidente de la Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, también participó en la rueda de prensa acompañado por Soledad Agra Tuñas, diputada provincial de Dereitos Civís, y lo hizo poniendo el foco en que «a memoria democrática necesita fortalecerse», haciéndolo en este caso con «unha investigación moi ampla, rigorosa, histórica, que busca delimitar as fosas, escavar e recuperar os restos das vítimas».
La intervención se enmarca en el convenio firmado por la USC y la Deputación da Coruña, con financiación procedente del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que prevé la investigación histórica, arqueológica y forense del cementerio de Serantes (Ferrol), así como de los de Orilla (Carral) y Boisaca (Santiago).
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