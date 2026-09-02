Un Xacobeo de récord, el bus urbano o la transformación del conector central: los grandes retos del curso político en Santiago

La llegada del mes de septiembre es sinónimo para muchos de final de vacaciones y regreso a la rutina. También lo será en la política compostelana, aunque el curso que arranca no será como los últimos, ya que estará especialmente condicionado por la doble cita con las urnas prevista en 2027. Las elecciones municipales se celebrarán el 23 de mayo, mientras que la fecha de las generales es todavía una incógnita.

En Santiago, las diferentes administraciones públicas tienen sobre la mesa retos y objetivos que cumplir durante los próximos meses con la llegada de un Año Santo que apunta a récord, la renovación de servicios básicos o la culminación de infraestructuras clave como algunos de los principales asuntos que marcarán la agenda pública.

Hacia un Xacobeo que apunta a récord

La gran cita que afronta la ciudad es la celebración del Xacobeo 2027. Después de haber superado por primera vez en 2025 la cifra de medio millón de peregrinos que obtienen la Compostela, este año se mantiene la tendencia ascendente con un 6% más a estas alturas. Por ello, se espera que el reclamo del Año Santo, con una posible visita del Papa en el horizonte, marque un nuevo techo en el Camino.

La gestión de los flujos turísticos para evitar las aglomeraciones que se han vuelto a ver a lo largo de este verano alrededor de la Catedral y la convivencia entre vecinos y visitantes volverán a situarse en el foco. Raxoi y el arzobispado ultiman un plan, del que se esperan novedades en breve, para que el tránsito por esas zonas sea lo más ordenado posible.

El Xacobeo representa también una oportunidad única para que el aeropuerto de Santiago recupere terreno en el ámbito de la conectividad internacional y para que la ciudad consolide su posición de liderazgo como principal destino turístico de Galicia. Tras un final de 2025 y un arranque de 2026 a la baja, Lavacolla ha ido remontando el vuelo desde mayo con la llegada de nuevas aerolíneas y rutas, con la de Nueva York a la cabeza. La incorporación de la base de Wizz Air y el inicio de la actividad de Fly2Galicia a finales de año contribuirán a engrosar una nómina de conexiones que apunta a seguir creciendo.

Una revolución en la movilidad

En los próximos meses la movilidad en la capital gallega está llamada a vivir una revolución con el nuevo contrato de transporte urbano como gran protagonista. Tras haber sido adjudicado a una UTE del grupo Monbus, el proceso se encuentra en este momento paralizado por recurso administrativo. Si se cumplen las previsiones del gobierno local, este hecho no debería suponer más que una demora en la puesta en marcha del nuevo servicio que implicará la renovación de la flota de autobuses, un nuevo mapa de líneas y mejores conexiones con el rural, entre otros cambios.

El próximo 18 de septiembre finaliza el plazo para optar a las 29 nuevas licencias de taxi de la ciudad, que pasará de tener 144 a 173. Tras años de quejas por parte de los usuarios por considerar insuficiente la oferta, especialmente en horas punta, los nuevos vehículos que está previsto incorporar son todos adaptados.

A todo ello se sumará la municipalización de los aparcamientos de las plazas de Galicia y de Vigo. Raxoi tiene sobre la mesa un informe favorable a la gestión directa, que está por ver cómo se concretará y qué beneficios aportará a los usuarios.

Impacto de la declaración de zona tensionada

La vivienda seguirá siendo durante este curso político una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Tras haber entrado en vigor en el mes de julio la declaración de zona de mercado residencial tensionado para toda la ciudad, durante los próximos meses se podrán ver los efectos de una medida que abre la puerta a la regulación de precios del alquiler.

Entre finales de este año y el próximo también se producirá el desarrollo de diferentes promociones de vivienda pública. En el ámbito municipal, Raxoi prevé iniciar las obras de rehabilitación de cinco inmuebles ruinosos en A Caramoniña que darán lugar a nueve hogares destinados al alquiler accesible. Además, la alcaldesa Goretti Sanmartín afirmó el pasado mes de mayo que las 160 viviendas proyectadas en la parcela de Peleteiro serían una realidad en 2027.

Por parte de la administración autonómica, está prevista para antes de finalizar el año la entrega de 60 viviendas protegidas en Lamas de Abade y O Castiñeiriño. La Xunta tiene en marcha varios proyectos en la ciudad que se encuentran en diferentes fases, siendo el más importante de ellos el denominado Ensanche Norte, donde se prevé la construcción de más de 3.600 viviendas.

La transformación del conector central

Antes de terminar el mandato, el gobierno local espera dar forma a la transformación del conector central de Santiago, el tramo que abarca desde San Clemente hasta Santa Clara. Aunque una obra de este calado no estaría terminada en ningún caso en nueve meses, el concurso de ideas para elegir el proyecto se encuentra en su fase final y las previsiones pasan por poder licitar la obra en los próximos meses. Otro de los grandes cambios urbanísticos previstos es la reurbanización de Santiago de Chile, presentada a inicios de este año, con la redacción del proyecto pendiente de licitar.

Algunas obras municipales deberán culminarse mucho antes, como la de García Lorca, que acaba de retomarse tras su paralización antes de Navidad. En fase de concurso se encuentra la reurbanización de la Rúa de Mallou, así como diferentes actuaciones en el rural, entre otras. De menor calado ha sido la actuación en la Rúa das Rodas, aunque los inminentes cambios que se ensayarán en el tráfico con su reapertura la próxima semana están generando gran expectación.

Infraestructuras clave

El curso que arranca será también el de la culminación de infraestructuras clave para Santiago, muchas de ellas con intervención del Gobierno central. La más inminente es la nueva depuradora, cuya fase de puesta en marcha se desarrollará durante los próximos meses. Casi tres décadas después, la capital y su entorno contarán con un sistema de tratamiento de las aguas acorde a sus necesidades.

Si se cumplen los plazos previstos, el parking de la Estación Intermodal debería ejecutarse antes del próximo verano. Con una capacidad de unas 900 plazas, pondrá la guinda a una de las mayores obras llevadas a cabo en Santiago este siglo. El nuevo cuartel de la Guardia Civil, que acumula un retraso de varios meses, y la licitación del Orbitaliño, muy demandado por los sectores productivos de la ciudad figuran también entre las asignaturas pendientes.

Servicios sociales

En cuanto a los servicios sociales, está prevista la adjudicación del nuevo contrato del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), aumentando las horas de atención. La apertura del centro para personas sin hogar es otro de los retos pendientes tras quedar desierto el concurso para su gestión.