El negocio de Santiago con 136 años que se adelantó a la venta online: "El Internet de antes eran los buses"

En una era en la que todo está un clic de distancia, pensar en desplazarse a otra ciudad para hacer una adquisición resulta difícil de imaginar. Pero Modesto Toribio no tiene que tirar de inventiva. Él, que lleva toda la vida entre las paredes de uno de los últimos negocios centenarios que perduran en Compostela, solo necesita hacer memoria y viajar hasta la época en la que el mostrador aún estaba a la altura de sus ojos.

Casi puede volver a ver a los que fueron durante muchos años unos de los clientes más asiduos de la armería, que su bisabuelo abrió en 1890 en el número 5 de la Rúa do Hórreo. No eran cazadores expertos ni costureras avezadas -la Armería Toribio también llegó a vender máquinas de coser-, sino una figura que uno no esperaría encontrar tan a menudo entre cajas de munición y canillas: los conductores de autobuses.

Cada semana, los chóferes se dirigían al Ensanche al parar en Santiago con una lista de los pedidos que les habían hecho los vecinos de los pueblos por los que pasaba su ruta. Era una forma de comprar a distancia cuando la idea de un ordenador aún no encajaba en la categoría de idea visionaria, sino más bien en la de locura.

En aquella práctica primitiva del e-commerce, la tienda de los Toribio era una auténtica veterana en una ciudad que, dice el dueño, llegó a ser casi "un centro comercial" para Galicia. "El Internet de antes eran los buses. La gente a lo mejor no había venido nunca, pero compraba aquí a través del conductor del bus. Aún lo notas cuando estás fuera de la tienda. Si estoy en Muros o en Carnota, por ejemplo, y digo mi nombre, muchos ya preguntan: 'No serás el de la armería, ¿no?'", recuerda el propietario de lo que hoy se conoce como Deportes Toribio.

El nombre no fue una decisión caprichosa, sino el reflejo de los cambios que la tienda ha tenido que adoptar para sobrevivir al paso del tiempo. Y es que hoy se ha apartado de la caza para dirigirse a la montaña y el senderismo, aunque todavía conserva una parte dedicada al tiro deportivo en honor a esa armería que consiguió abrirse paso a finales del siglo XIX.

Por aquel entonces, existía un monopolio en el sector de la munición en Compostela, hasta que una fábrica de Vizcaya buscó hacerse un hueco de la mano del antepasado de Modesto. "Convencieron a mi bisabuelo y le ayudaron a montarla. Como era pequeña, también vendían maletas y máquinas de coser, algo que era bastante normal entonces, pero hemos pasado por todas las épocas", reconoce el comerciante, la cuarta generación ya tras este emblemático escaparate de la Rúa do Hórreo.

Modesto Toribio, el propietario de este negocio centenario de Santiago. / Antonio Hernández

Del colmado al 'trail running' en 136 años

Durante los 136 años que lleva asomada al público, esta tienda histórica de Santiago ha pasado por un sinfín de transformaciones. Una de las más llamativas ocurrió tras la Guerra Civil, cuando "casi no se podían vender armas ni munición" y los Toribio tuvieron que tirar de contactos para salir adelante.

"Mi familia tenía lazos con la zona de Ribeiro, así que en una parte de la tienda se vendían armas y en la otra se servían tazas", explica Modesto, dibujando lo que muchos considerarían una combinación peligrosa.

El tándem de pólvora y vino, sin embargo, no se mantuvo, porque llevar una tienda es "un trabajo de hormigas" que oscila con las necesidades de los clientes. En él no hay "visionarios", solo oído. "La gente es la que te va llevando, te empiezan a pedir. Pasamos del ping-pong al esquí y hubo un tiempo en el que vendimos mucho material de pesca. Los años previos al Covid fueron los peores que recuerdo, pero tras la pandemia hubo un repunte, porque todos se tiraron al monte para salir de casa", cuenta el propietario.

Su bisabuelo, asegura, se "sorprendería" si ahora cruzara las puertas de la tienda que inauguró hace más de un siglo. El mismo Modesto se asombra si lo piensa y compara el local que dirige hoy con aquel en el que su hermano y él crecieron.

Corrían los años 60 y, aunque "ahora es impensable", a ellos les tocaba "llegar del cole y echar una mano" en el negocio. Los sábados por la tarde y los días de feria, la Armería Toribio también estaba abierta para atender a los clientes y ganarse esa confianza que resultaba tan imprescindible para que regresaran.

Hoy, "apenas queda nadie cuya familia no haya pasado por la tienda" alguna vez en la vida. "Viene gente de 35 o 40 años con sus hijos y les dicen que su abuelo venía aquí a comprar la caña de pescar", cuenta con orgullo el comerciante.

Advierte, eso sí, que esos niños no podrán hacer lo mismo con su propia descendencia. Porque, salvo cambios de última hora, la generación de Modesto será la última en esta tienda de artículos deportivos de Santiago. "Vamos a echar en falta charlar con los clientes, les vamos a echar de menos. Pero, de aquí a cinco años, el titular en EL CORREO GALLEGO será que cerramos".