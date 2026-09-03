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Mobilizacións

Por que a bandeira de Ceuta só estivo media hora pendurada do balcón do Pazo de Raxoi?

Na tarde deste mércores as manifestacións de apoio á cidade autónoma sucedéronse en todo o Estado, en Galicia e tamén en Compostela

O concelleiro do PP Adrián Villa colgando a bandeira de Ceuta no Pazo de Raxoi

O concelleiro do PP Adrián Villa colgando a bandeira de Ceuta no Pazo de Raxoi / X

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Ana Triñáns

Ana Triñáns

Santiago

Durante a concentración de apoio a Ceuta en Compostela, convocada pola Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) para o serán deste mércores diante das casas consistoriais dos diversos municipios españois, o Pazo de Raxoi mudou por uns instantes o seu aspecto. Por un lapso de tempo de apenas media hora, no seu balcón luciu a bandeira da cidade autónoma.

O responsable do acontecido foi concelleiro do Partido Popular de Santiago, Adrián Villa, e el mesmo colgou en X a súa imaxe realizando esta acción. Nas súas redes sociais, ademais, pode lerse a xustificación deste acto: "Igual que a esquerda colga bandeiras no Pazo de Raxoi de forma unilateral, hoxe colgamos a bandeira de Ceuta".

En realidade, as palabras do edil popular non son completamente veraces, xa que para que un pano apareza colgado nos balcóns da Casa Consistorial é necesario un acordo plenario, se non unánime, si maioritario. Acontece así coa bandeira de Palestina ou en ocasións especiais, coma o Día do Pobo Xitano, xornada na que Raxoi loce a bandeira que os representa.

As reaccións á actuación de Adrián Villa non se fixeron agardar, e non só a través das redes sociais. Durante unha rolda de prensa ofrecida pola voceira do goberno, a concelleira Míriam Louzao foi preguntada por este tema. "Vaia por diante que entendemos que o que sucede en Ceuta é unha situación complicada e solidarizámonos con todas as persoas que a están sufrindo", aclarou en primeiro lugar a edil para tachar a mobilización de "lamentable" porque ao seu ver "Ceuta parecía o de menos e que era unha absoluta instrumentalización do sufrimento para facer política da mala".

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Respecto do concelleiro Adrián Villa e da súa actuación colgando a bandeira en Raxoi, Louzao cualificou tamén como "lamentable, ver un concelleiro desta corporación correndo polos corredores de Raxoi", ao coincidir a súa saída do balcón co remate da recepción municipal aos participantes do XLII Congreso Nacional de Estatística, Investigación Operativa e Ciencia de Datos. "Cremos que esa non é forma de ser concelleiro nesta Corporación municipal", rematou.

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