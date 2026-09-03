Bloqueado el tráfico ferroviario entre Santiago y Vigo por una avería en Padrón

Nueva incidencia mayúscula en el ferrocarril gallego. El trafico ferroviario en el Eje Atlántico se encuentra interrumpido desde primera hora de este jueves 3 de septiembre debido a una incidencia en la infraestructura. En esta ocasión ha sido un enganchón en la catenaria que ha arrancado varios metros del tendido eléctrico a la altura de Padrón.

La incidencia afecta a los convoyes de tracción eléctrica, por lo que los regionales que van por la línea convencional funcionan con normalidad. Aún así, el MD 9072 salió de la estación de Urzáiz, en Vigo, a las 6.40 para cubrir el trayecto, al menos, hasta Vilagarcía de Arousa. Allí intentarán ser recolocados en un convoy diésel o un autobús para llegar a Santiago.

Varias personas, en el andén de la estación viguesa. / Víctor P. Currás

Varias horas de reparación

La avería ha sido comunicada a los viajeros del AVE 4464 que debía salir a las 5.50 horas de la estación de Urzáiz rumbo a Madrid. El alcance de la misma y el tiempo de reparación puede ser de varias horas, según trasladó el interventor a los pasajeros.

El punto del enganchón afecta a los trenes rápidos del Eje Atlántico entre Vigo y A Coruña, los AVE y Avlo con Madrid y el Alvia hacia el norte peninsular y Barcelona. Aunque se ha producido en un tramo de vía doble, la normativa impide que se pueda circular por la contigua como solución provisional.

Como ya ocurrió en el corte ferroviario de 96 horas en febrero, Renfe carece de capacidad para fletar autobuses para todos los afectados. Cada S-106 tiene capacidad para más de medio millar de personas, lo que exigiría al menos una decena de autocares por frecuencia. A ellos habría que sumar los miles de viajeros habituales del Eje Atlántico.

Nervios por las conexiones

La noticia fue recibida con resignación e incredulidad a partes iguales por los viajeros. Muchos de ellos eligieron esta frecuencia madrugadora para realizar enlaces con otros trenes al resto de España o en avión. Los primeros que disponían de billete combinado con Renfe serán recolocados por la propia compañía en otras frecuencias

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Más complicado para aquellos que optaron por el autoenlace con Iryo, Ouigo y otros vuelos. Pese a disponer varias horas de margen, muchos de ellos mostraron su nerviosismo por un nuevo golpe a la fiabilidad del tren como servicio público. Pasadas las 6.30 horas decenas de pasajeros recogieron sus maletas y salieron de Vialia para emprender el viaje por carretera hasta Barajas. Los autobuses, vuelos matinales y trenes desde Ourense se encuentran completos para toda la franja matinal.

Fuente: Faro de Vigo