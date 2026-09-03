Convivencia
Borja Verea vive xunto a veciñanza de Vite os problemas derivados dun punto de venda de droga
O voceiro do PP de Santiago afirma que "non podemos mirar cara a outro lado" e insta ao Concello a actuar a través da Policía local e dos Servizos sociais para resolver o problema
O líder do PP de Santiago, Borja Verea, achegouse esta semana ao barrio de Vite, onde a veciñanza denuncia problemas de convivencia e inseguridade por mor dunha vivenda que identifican como punto de tráfico e consumo de drogas. O voceiro popular pasou un par de horas no edificio, falando cos residentes e coñecendo persoalmente a situación.
"Unha cousa é que che conten o que está pasando e outra moi distinta é estar alí, entrar nas casas e ver a preocupación coa que viven persoas que o único que queren é poder estar tranquilas no seu propio fogar”, explicou.
A sensación de inseguridade e os problemas de convivencia tamén foron vividos directamente por Verea ao ser gravado o encontro dende a vivenda na que se trafica con drogas. “O que máis me impresionou foi comprobar como os veciños conviven con esta situación todos os días. Non podemos normalizalo. Hai familias que levan demasiado tempo pedindo algo tan elemental como vivir con tranquilidade”, sinalou.
“Cando os veciños senten que teñen que instalar cámaras nos descansos das escaleiras para sentirse seguros no edificio no que viven, é evidente que existe un problema”.
“Non podemos permitir que isto se normalice”
O líder do PP reclamou unha resposta coordinada e sostida que permita recuperar a normalidade e a tranquilidade no edificio. Ademais, quixo recoñecer o traballo da Policía Nacional e das actuacións que desenvolve contra o tráfico de drogas: “Sabemos que hai investigacións e intervencións policiais que están dando resultados. O que corresponde ás administracións é colaborar e utilizar tamén todos os recursos que teñen ao seu alcance”, indicou.
Por isto último, Verea incidiu no papel do Concello nas súas competencias, como Policía Local e Servizos Sociais, traballando a prol da prevención, da convivencia, na limpeza e na recuperación dos espazos afectados.
“Aquí non estamos falando de estatísticas nin dunha discusión política. Estamos falando de persoas ás que miramos aos ollos, que nos abriron as portas das súas casas e que nos contaron como están vivindo”, concluíu Borja Verea.
Cámaras de seguridade
Segundo relatan dende o PP local, a situación na que se atopa o edificio levou a comunidade de veciños a instalar cámaras de seguridade nos portais e descansos das escaleiras para protexérense e controlar o acceso ás zonas comúns.
Para Verea, “cando os veciños senten que teñen que instalar cámaras nos descansos das escaleiras para sentirse seguros no edificio no que viven, é evidente que existe un problema”.
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