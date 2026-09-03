Solo cinco grados de la USC en Santiago mantienen vacantes a las puertas del inicio de curso

El curso universitario arranca el próximo lunes, 7 de septiembre, con la mayor parte de las titulaciones de la Universidade de Santiago (USC) ya completas. Tras el sexto llamamiento de matrícula de la CiUG, en el campus compostelano solo quedan plazas disponibles en cinco de los 44 grados y dobles grados que se ofertarán este curso, lo que supone apenas el 11,4 % de la oferta académica. El plazo de matrícula de este llamamiento está abierto este jueves y viernes.

Esta última convocatoria permitió cerrar otras cuatro titulaciones: Ciencia Política y de la Administración, con una nota de corte de 6,176; Economía (7,540); Relaciones Laborales y Recursos Humanos (9,080), y Trabajo Social (5,042).

De esta forma, las únicas titulaciones que todavía tienen vacantes en Santiago son Filología Clásica, Lengua y Literatura Españolas, Lengua y Literatura Gallegas, Lenguas y Literaturas Modernas y Geografía y Ordenación del Territorio.

En el Campus de Lugo, donde la USC oferta este curso 21 titulaciones, también se completaron en este último llamamiento Administración y Dirección de Empresas, con una nota de corte de 5,000, e Ingeniería Civil (7,092). Así, todavía quedan plazas en siete titulaciones, el 33,3 % de la oferta: Ingeniería Forestal y del Medio Natural, Ingeniería de Procesos Químicos Industriales, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria y Paisaje y Gestión Cultural, tanto en la modalidad presencial como virtual.

Plazas vacantes en la Universidad de A Coruña y en la de Vigo

En la Universidade da Coruña quedan plazas en siete de sus 55 titulaciones, el 12,7 %, mientras que en la Universidade de Vigo son 12 de 74, el 16,2 %.

En el campus coruñés, este último llamamiento permitió cerrar Turismo, en la modalidad presencial, el grado abierto en Ciencias Sociales y Jurídicas y Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Las titulaciones que todavía no han completado sus plazas son Español: Estudios Lingüísticos y Literarios, Gallego-Portugués, Inglés y Sociología, además de los dobles grados de Español y Gallego-Portugués y de Inglés y Gallego y Portugués. En Ferrol permanece abierta Gestión Digital de Información y Documentación.

Vigo concentra el mayor número de titulaciones con vacantes. En el Campus de Ourense quedan plazas en Ciencias Ambientales, Ingeniería Agraria y Turismo, además de en los dobles grados de Turismo y Geografía e Historia, Ingeniería Agraria y Ciencias Ambientales e Ingeniería Agraria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En Pontevedra todavía se acoge a nuevo alumnado en Ingeniería Forestal y en Vigo permanecen abiertas Lenguas Extranjeras, Traducción e Interpretación Español-Inglés, Traducción e Interpretación Español-Francés, Traducción e Interpretación Gallego-Inglés y Filología Aplicada en Gallego y Español. Las que han cerrado en esta última convocatoria fueron Trabajo Social, Bellas Artes, Dirección y Gestión Pública (virtual), Educación Infantil, Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos.

Con este sexto llamamiento concluyen los plazos de matrícula de las convocatorias ordinaria y extraordinaria para cursar estudios en las universidades gallegas. No obstante, durante septiembre y con una nueva convocatoria en octubre se habilitarán procedimientos específicos para cubrir las plazas que todavía permanezcan vacantes.