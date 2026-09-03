MÚSICA - COROS
El coro compostelano que busca nuevas voces te espera en el IES de Sar
Corophonix convocan citas en Santiago para quienes quieran sumarse a su coral, que ofrece desde soul a jazz, pop o blues
El coro compostelano Corophonix busca nuevas voces de cara a la temporada del curso 2026- 2027 de cara a un repertorio con canciones de música vocal, soul, jazz, pop, música brasileña, blues y músicas del mundo, según señalan en sus redes sociales.
Actuaciones
Entre otras actuaciones recientes, en este año 2026, Corophonix actuaron en O Transistor, ese pub de Bertamiráns que está avivando la agenda cultural de dicha localidad a base de programar conciertos casi todas las semanas. Y el pasado 9 de mayo, cantaron en el centro socio cultural de Conxo, en una jornada compartida con Lidia LChao, Tere & Gon y Plan B.
El coro Corophonix ofrecen como teléfono de contacto: 677-776860. Citan los jueves en el IES de Sar, a las 18:30 horas, y marca su tramo d einicio de actividad desde el jueves 24 de septiembre. En su repertorio suelen caber temas como "Hold on", de Heidi Wilson.
Corophonix es una coral coordinada por el músico compostelano Xabier Mera, curtido en el mundo de las corales y la música negra y autor del espacio sonoro y la composición musical de "Royal", pieza escénica de Paula Quintas y Arturo Cobas que sumo aplausos hace semanas en la Quintana dentro del Festival C. Es parte también del dúo de swing Mera y Tato.
Tradición coral en Santiago
El mundo de los coros, de las agrupaciones corales, tiene mucha tradición en Santiago, tanto en su vertiente religiosa, como prueba la Escolanía de la Catedral de Santiago y otras formaciones más allá. De hecho, el pregón del Entroido 2026 corrió a cargo a primeros de año del Coro da Ra, desde la terraza del Pazo de Bendaña, ante una Praza do Toural con mucha gente, con el fundador y director de esa formación compostelana (cumplió ya 30 años), Ramón Bermejo al frente.
Y durante este mismo verano, dentro de la programación de Música en Compostela 2026, cursos con alumnado de una docena de países, Isabel Dobarro, pianista compostelana ganadora de un Latin Grammy, impartió en el Hostal dos Reis Católicos una charla sobre sobre Santiago de Masarnau (Madrid, 1805 - 1882), músico, doente y compositor fundador de la Sociedad de San Vicente de Paúl en España, cita donde dijo: «Santiago de Masarnau daba importancia educativa al coro», postura que ella asegura compartir.
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