Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inversión millonaria en SantiagoManifestaciones CeutaLavacollaRobo en Foto SandineArmería Toribio
instagram

A débeda cos traballadores dos centros socioculturais de Santiago: Raxoi abonou xa case o 80%

O Concello presentou a programación do novo curso, que inclúe máis de 500 actividades

Protesta dos usuarios de centros socioculturais de Santiago celebrada en febreiro en Conxo

Protesta dos usuarios de centros socioculturais de Santiago celebrada en febreiro en Conxo / Antonio Hernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Manu López

Manu López

Santiago de Compostela

O Concello de Santiago abonou xa o 78,8% da débeda pendente cos traballadores dos centros socioculturais e confía en liquidar o 21,2% restante “máis axiña” a través dun novo procedemento de retención de facturas que foi iniciado a mediados de agosto. Así o explicou o concelleiro de Centros Socioculturais, Xan Duro, que asegurou que a parte da débeda que correspondía asumir a Raxoi quedará resolta unha vez se complete este proceso.

Duro lembrou que, no marco do procedemento iniciado para facer fronte ás cantidades pendentes, o Concello retivo as facturas de Serviplus, a anterior concesionaria, de outubro a decembro de 2025 correspondentes á débeda xustificada cos traballadores. Con esa fórmula pagaron o 78,8% da débeda que a empresa tiña co persoal ao non terlles abonado as nóminas desde o outono pasado ata que quedou desvinculada do servizo en febreiro deste ano.

O concelleiro explicou que quedaron dúas facturas sen presentar inicialmente pola empresa e que foron retidas posteriormente, hai aproximadamente dúas semanas. Con esas cantidades deberá repetirse o procedemento xa realizado. “Eu confío que sexa máis rápido porque xa se fixo”, sinalou Duro, que considera que o Concello poderá ser agora “máis áxil” para facer efectiva cantidade que permanece pendente.

Unha vez completado o pagamento, Duro considera que quedará liquidada a parte que corresponde á Administración local. “No que ten que ver coas responsabilidades do Concello quedaría liquidada”, afirmou. As posibles reclamacións dos traballadores directamente fronte á empresa, engadiu, quedan fóra das competencias municipais.

Normalidade coa nova concesionaria

En relación coa actual concesionaria dos centros socioculturais, Os Ventos, que leva aproximadamente seis meses á fronte do servizo, Xan Duro asegurou que a relación co Concello é “absolutamente normal” e que a empresa está cumprindo as súas obrigas.

O concelleiro salientou, ademais, o esforzo realizado desde o inicio para solucionar canto antes os problemas puntuais que poidan xurdir, tendo en conta a situación laboral e de funcionamento coa que chegou o servizo tras a etapa da anterior empresa. O obxectivo, explicou, é garantir “que se preste o servizo con absoluta normalidade” e recuperar os usuarios que puideron afastarse debido ás circunstancias nas que estaban os centros.

Implicación da veciñanza

Duro engadiu que o Concello quere aproveitar esta nova etapa para reforzar o papel dos centros socioculturais como ferramentas de dinamización dos barrios. Neste sentido, aposta por que as propias entidades e colectivos veciñais propoñan e desenvolvan actividades.

Noticias relacionadas y más

O edil fixo estas valoracións nunha comparecencia para presentar a programación do novo curso, que inclúe máis de 500 actividades con monográficos sobre intelixencia artificial, robótica ou manexo de aplicacións para realizar trámites en liña. O prazo de preinscrición comezou este xoves e remata o próximo 14 de setembro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El gallego licenciado en la USC por el que apuesta RTVE para presentar ‘Directo al grano’ tras los cambios de Javier Ruiz, Jesús Cintora y Gonzalo Miró
  2. Muere María Pardo, la exconcejala de Santiago que gestionó tres años el urbanismo de la ciudad y ejerció de portavoz del PP
  3. La profesora compostelana que encontró su lugar en Australia: 'En Galicia deberíamos vivir más enfocados en nuestra naturaleza
  4. La Panadería Moure dice adiós a Pontepedriña tras más de 70 años: «Los clientes venían porque les gustaba nuestro pan, pero también por el trato»
  5. Un vehículo se sale de la vía en una calle de Santiago, se empotra contra un banco y deja varias personas heridas
  6. Cuatro orquestas y diez conciertos: la gran verbena con Los Satélites que llega esta semana a 30 minutos de Santiago
  7. La reina de las flores: un recuerdo a María Pardo
  8. El sacrificio de dos compostelanas para conseguir la plaza de maestra tras años de preparación: «É pechar unha etapa que ten detrás moitísimo esforzo»

A débeda cos traballadores dos centros socioculturais: Raxoi abonou xa case o 80%

Giro en el caso Alvia: la Fiscalía respalda un indulto parcial para el maquinista condenado por la tragedia de Angrois

Una densa niebla obliga a tres aviones a aterrizar en Santiago después de no poder hacerlo en A Coruña

Una densa niebla obliga a tres aviones a aterrizar en Santiago después de no poder hacerlo en A Coruña

Los juzgados de Santiago operan con cinco vacantes y una sobrecarga de hasta el 50%

Los juzgados de Santiago operan con cinco vacantes y una sobrecarga de hasta el 50%

Restablecido el tráfico ferroviario entre Santiago y Vigo

Restablecido el tráfico ferroviario entre Santiago y Vigo

Solo cinco grados de la USC en Santiago mantienen vacantes a las puertas del inicio de curso

Solo cinco grados de la USC en Santiago mantienen vacantes a las puertas del inicio de curso

Algo desvela a los peregrinos

Algo desvela a los peregrinos

El coro compostelano que busca nuevas voces te espera en el IES de Sar

El coro compostelano que busca nuevas voces te espera en el IES de Sar
Tracking Pixel Contents