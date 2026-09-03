Una investigación del IDIS progresa en la diferenciación de tumores de tejidos blandos con ecografía avanzada

"Evaluar la capacidad de las técnicas de ecografía —ecografía en modo B, elastografía por ondas de corte (SWE) e imagen microvascular de alta resolución (SMI)— para diferenciar los tumores de tejidos blandos benignos de los no benignos”, es el reto que se propuso el investigador del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago David Macía Suárez, a través de un trabajo en el que analizó un total de 167 lesiones de otros tantos pacientes entre febrero de 2022 y julio de 2023.

La conclusión tras esta investigación realizada en Santiago es que las técnicas SWE y SMI mejoraron la precisión diagnóstica a la hora de evaluar los tumores de tejidos blandos, ya que "la ecografía no solo puede mostrar cómo es un tumor, sino también aportar información cuantitativa sobre su rigidez y su microvascularización", según apunta el investigador del grupo de Radiología del IDIS.

Nuevas herramientas útiles

Un hallazgo que apunta a que estas herramientas pueden aportar información adicional relevante a la ecografía, si bien es necesario llevar a cabo nuevos estudios antes de establecer un protocolo diagnóstico definitivo, y sobre el que Macía ha escrito un artículo en la revista Radiology.

Bajo el título de Shear-Wave Elastography, Superb Microvascular Imaging, and B-mode US for Diagnostic Accuracy in Soft Tissue Tumors, el artículo ha tenido una amplia difusión internacional en las primeras horas tras su publicación, y cuenta con un Editorial Comment de los doctores Kenneth S. Lee (Wisconsin) y Zachary E. Stewart (Harvard), algo llamativo “que solo suelen hacer en aquellos trabajos que se consideran relevantes”, explica su autor principal.

Además, uno de los portales de mayor difusión radiológica mundial, el estadounidense AuntMinnie.com ha publicado una reseña exclusiva sobre el trabajo liderado por Macía Suárez centrado en la diferenciación entre tumores de tejidos blandos benignos y no benignos, un reto todavía pendiente. Este estudio evaluó si la elastografía y la imagen microvascular complementan la ecografía convencional —que por sí sola puede ser insuficiente para determinar con seguridad la naturaleza de algunas lesiones— y mejoran la precisión diagnóstica.