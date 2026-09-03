Una densa niebla obliga a tres aviones a aterrizar en Santiago después de no poder hacerlo en A Coruña
Los vuelos, procedentes de Barcelona y Madrid, fueron desviados a Lavacolla por las condiciones meteorológicas en Alvedro
La intensa niebla registrada a primera hora de este jueves en A Coruña ha obligado a cambiar de destino a tres vuelos que tenían previsto aterrizar en el aeropuerto de Alvedro. Los aviones han terminado tomando tierra en el aeropuerto de Lavacolla, en Santiago, debido a las condiciones meteorológicas adversas.
Los vuelos afectados procedían de Barcelona y Madrid. Entre ellos se encuentra un avión de Vueling que había despegado de la Ciudad Condal y tenía prevista su llegada a A Coruña a las 07:40 horas. También tuvo que ser desviado un vuelo de Iberia procedente de Madrid, cuya llegada al aeropuerto coruñés estaba programada para las 08:40 horas.
A estos dos vuelos se le sumó otro de Air Europa, igualmente procedente de Madrid, que tenía prevista su llegada a la ciudad herculina a las 07:50 horas y que finalmente aterrizó en Santiago.
Condiciones de visibilidad adversas
Según ha informado Aena, los cambios de destino se produjeron por "causas meteorológicas", después de que la niebla redujese las condiciones de visibilidad en el aeropuerto de Alvedro durante las primeras horas de la mañana.
De este modo, los pasajeros de los tres vuelos tuvieron que completar su llegada a Galicia en el aeropuerto compostelano en lugar de hacerlo en A Coruña, a la espera de que la situación permitiese recuperar la operativa habitual en Alvedro.
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