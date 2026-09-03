Exposición
O programa Compostela máis Solidaria presenta ‘Mulleres en Gaza’
O Centro Sociocultural do Castiñeriño acollerá ata o 24 de setembro a mostra das artistas Nour e Anwar Abu Rayab sobre o xenocidio do pobo palestino na Franxa de Gaza
A exposición Mulleres en Gaza pechará neste mes de setembro a décima edición de Compostela máis Solidaria, o programa que desenvolve a Coordinadora Galega de ONGD en colaboración coa Unidade Municipal de Atención ás Migracións do Concello de Santiago.
A mostra narra o xenocidio en Gaza a través de vinte acuarelas das artistas palestinas Nour e Anwar Abu Rayan, e poderase visitar no Centro Sociocultural do Castiñeiriño.
Mulleres de Gaza amosa as infancias rotas, a vulnerabilidade das nais xestantes, a morte, as penurias e a incerteza cotiás na Franxa de Gaza. Trátase de obras das artistas palestinas Nour e Anwar Abu Rayan, que poñen ás mulleres no centro como parte fundamental do relato histórico e reivindican os seus dereitos e os do seu pobo, vulnerados tras décadas de ocupación e case tres anos de ataques sistemáticos sobre a poboación civil.
Na presentación da exposición, que foi onte no Centro Sociocultural do Castiñeriño, estiveron presentes a alcaldesa de Compostela, Goretti Sanmartín; representantes da Coordinadora Galega de ONGD; Xan Duro o concelleiro de de Mobilidade, Convivencia e Centros Socioculturales, en representación de María Rozas, concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude; membros da Asociación Palestina en Galicia e Jacobo Varela, en representación da ONG Asamblea de Cooperación pola Paz e a súa socia palestina Psychosocial Counseling Center for Women, que foron quenes traeron a exposición a Galicia.
A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, comentou que a mostra Mulleres de Gaza «non é só unha exposición, é memoria, unha memoria que se conserva nos barrios, na memoria colectiva dos grandes problemas e dramas da humanidade».
As autoras de Mulleres de Gaza, Nour e Anwar Abu Rayan, son irmás, moi novas e non se dedican á pintura. «Nas obras se pode ver sentimento de medo e pérdida, pero a mesmo tempo, hai color e esperanza, rostros, persoas e seres humanos», comentaron desde a Coordinadora Galega de ONGD.
Mulleres de Gaza estará aberta ao público ata ao 24 de setembro no Centro Sociocultural do Castiñeiriño, que será tamén o centro dun programa de actividades sobre Palestina codeseñado entre Compostela máis Solidaria e a Asociación Cultural Amigos do Castiñeiriño, a Asociación de Mulleres Recandea —tamén vinculada a este barrio compostelán— e a asociación de veciños do Castiñeiriño.
Na presentación da exposición, tamén estivo a actuación da coral Amigos do Castiñeiriño e unha achega á gastronomía tradicional palestina.
O programa Compostela mais Solidaria deseñado arredor da exposición contempla varias actividades ao longo do mes de setembro, algunhas delas dirixidas especialmente á veciñanza do barrio e outras abertas á cidadanía, como o encontro coa xornalista e escritora Teresa Aranguren sobre o seu último libro, Palestina, la existencia negada. Será o 17 de setembro, ás 19.30 horas, no Centro Sociocultural de Castiñeiriño.
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