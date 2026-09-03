Infraestruturas
O PSOE de Santiago insta á Xunta e ao Concello a a resolver os problemas do polígono da Sionlla
Indican que o deterioro dos viais ou a falta de limpeza e iluminación están a "prexudicar a imaxe empresarial e comercial" da cidade
O voceiro do grupo municipal socialista, Sindo Guinarte, reclamoulles onte á Xunta e ao Concello unha solución inmediata aos graves problemas de mantemento e conservación que sofre o polígono da Sionlla, «unha situación que se prolonga desde hai anos e que afecta a actividade empresarial e ás persoas traballadoras».
Guinarte advertiu de que «o polígono da Sionlla non pode seguir esperando máis tempo por unha solución», e indicou problemas coma o deterioro dos viais ou a falta de limpeza e iluminación. O voceiro socialista indica que se está a «prexudicar a imaxe empresarial e comercial de Santiago», ademais de supoñer un risco para a seguridade das persoas.
Unha situación que comezou en 2022, cando Xestur abandonou o mantemento do polígono. Guinarte reclama a Xunta e Concello que «actúen con responsabilidade e prioricen os intereses e dereitos da cidadanía» para desbloquear definitivamente o problema. O voceiro advertiu de que «a solución que poña fin a esta situación non admite máis postergacións e desacordos» e esixiulles ás administracións que asuman as súas responsabilidades.
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