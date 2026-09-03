Récord en Santiago: el festival Agustín Magán cumple 25 años con su edición más grande

La Federación Galega De Teatro Afeccionado (Fegatea) logra este año un récord en Santiago con la llegada del Festival Agustín Magán, certamen que cumple 25 años con su edición más grande. Dedicado al teatro aficionado, empieza esta semana con más recintos, entrada libre y la presencia de compañías gallegas como la compostelana Ditea.

Colaboración

El Festival Agustín Magán 2026 se ha presentado este jueves en Compostela, en el Salón Teatro, sede del Centro Dramático Galego (CDG), acto encabezado por el director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, y del director de la Axencia Galega das Industrias Culturais; el concelleiro de Mobilidade en el Concello de Santiago, Xan Duro; el director del CDG, Fran Núñez; la técnica cultural del Concello, Sandra Quintana; la presidenta de Fegatea, Chelo Pampillón, y uno de sus directivos más destacados, Antonio Vázquez.

Escena de "As nenas raras non van ó ceo" del grupo de teatro Disfución Continua. / Cedida

Funciones en septiembre

El sábado 5 de septiembre, el Salón Teatro ofrece "As nenas raras non van ó ceo" del grupo de teatro Disfución Continua, con cita a las 20 horas; y ahí mismo, el domingo 6: "Rosalía, A Filla Do Mar Pena Furada", de Pena Furada Teatro.

El sábado 19 de septiembre en el Museo das Peregrinacións, escenario que se suma por primera vez al Festival Agustín Magán, con "Axuste De Contos", puesta en escena por Abran Paso" (19 h.) y en esa misma tarde, ese escenario propone "Petición De Man", de la compañía compostelana Ditea, ya que se trata de dos piezas cortas y dos montajes más "Barullo!!", de Escoitade; y "Cala!!", de O Trasno.

Integrantes de Ditea: Ana Gago, Gena, Luis P. Martínez, María Ben y Mari Carmen García. / Jesús Prieto

El sábado 26 de septiembre en la sala Agustín Magán (centro sociocultural de Santa Marta; "a xoia dos centros socioculturais da cidade", según dijo Xan Duro en esta presentación del festival), representan "Moito Ruido E Poucas Noces", obra puesta en escena por Carauta (19 h.) seguida de "O Parvo", propuesta de de Badius.

La Federación Galega de Teatro Afeccionado (Fegatea) organiza el Festival Agustín Magán en colaboración con el Concello de Santiago, la Dirección Xeral de Cultura de la Xunta de Galicia, del Centro Dramático Galego y Museo das Peregrinacións, "cunha aposta por facer microteatro nunha mesma xornada o que permite dar máis oportunidades a outros catro grupos para que estén presentes tamén nesta edición", aclaró Chelo Pampillón.

Propuestas de octubre

Y el certamen concluye el 3 de octubre en el Teatro Principal (20 h.) con la representación de "Silencio!!", con puesta en escena a cargo de la compañía Atrezo y el 4 de octubre en ese mismo escenario con igual horario, se verá "Mamá!", con el elenco a cargo de Farándula Velutina.

El festival, "que leva o nome dun dos impulsores do teatro afeccionado en Santiago, Agustín Magán", como recordó Anxo M. Lorenzo, también fue piropeado en su acto ante la presnsa por Xan Duro al decir: "A súa labor na cutura deste pais é fundamental", para resumir el trabajo que Fegatea desarrolla durante todo el año al juntar a unas 60 compañías de teatro (amador).

Jornada de convivencia y curso de Rubén Casal

Fegatea celebró este año su encuentro anual en la capital gallega, el pasado julio en la Cidade da Cultura y en este mes, el día 12, harán una jornada de convivencia en el Colegio Público Ramón Cabanillas (Pontepedriña) y organizarán también un taller de maquillaje el 27 de septiembre con la presencia de Rubén Casal.