Regresa a Santiago la moda de los mercadillos de Viena con más de 800 prendas de segunda mano desde 1 euro

Tras el éxito de su primera edición, Santiago volverá a contar con un plan que combina moda circular, música en directo y ocio alternativo. Se trata de Mazi Market Fest, un mercadillo de ropa de segunda mano impulsado por una joven compostelana que regresa el próximo miércoles 9 de septiembre al Pub Momo con la intención de ofrecer un plan diferente para los más jóvenes.

La iniciativa parte de una experiencia personal de Alba Mariño Mazás, una joven picheleira de 28 años que pasó varios años viviendo en Viena. Fue allí donde descubrió de primera mano la cultura de los Flohmarkt, los populares mercadillos de segunda mano que en la capital austríaca se han consolidado como auténticos puntos de encuentro diario.

En Viena descubrió una forma diferente de consumir y de disfrutar del tiempo libre, con la moda circular como uno de los ejes de la vida cotidiana. "Para eles é un punto de encontro, onde se xuntan para tomar algo, pasear e facer unha ruta polos mercadillos", explicaba hace unas semanas Alba Mariño a EL CORREO GALLEGO.

"Era algo que eu disfrutaba moitísimo, así que pensei: 'por que non traer un pouquiño desa cultura e dese espíritu a Santiago?", añadía la impulsora del Mazi Market Fest. Este fue el germen de una idea que aterrizó en Santiago el pasado 29 de julio y que tras su éxito regresará a la capital gallega el próximo 9 de septiembre.

Edición anterior del Mazi Market Fest en Santiago / Cedida

Así será Mazi Market Fest

Si ya te pasaste por la primera edición del Mazi Market ya sabes de sobra como funciona, pero si es tú primera vez tampoco te será muy difícil hacerte a la dinámica: el Momo estará el día 9 repleto de percheros llenos de ropa de segunda mano para mirar con calma y llevarse algo a casa a un muy buen precio. En resumen, ropa de segunda mano que busca una nueva vida en otro armario.

Tops, camisas, pantalones, calzado y complementos como bolsos, cinturones o pañuelos formarán parte de las más de 800 prendas a la venta en este mercadillo de segunda mano. En cuanto a los precios, las prendas y accesorios oscilarán entre 1 y 25 euros.

Novedades de la segunda edición

Eso sí, esta segunda edición del Mazi Market llegará con dos grandes novedades. Por un lado se renovarán los percheros, así que las prendas que estarán a la venta serán completamente distintas respecto a las de la edición anterior.

Por otro lado, la novedad más grande es que en esta edición cualquiera que lo deseara puede participar como vendedora (las solicitudes para participar se cerraron el pasado lunes 31). Así, además del propio mercadillo de Mazi, en esta segunda edición otras personas montarán su propio puesto para darle salida a esa ropa que ya no usan.

Música para acompañar las compras

El mercadillo arrancará a las 16.00 horas y contará, además, con el concierto del vigués Migui Bouzó y el argentino Naxo Ganin. Se trata de una propuesta que combina composiciones originales con versiones de diferentes autores y tradiciones musicales, recorriendo repertorio gallego, argentino y brasileño.

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