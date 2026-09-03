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De rodarse muy cerca de Santiago al ‘prime time’ de Antena 3: así es la serie que revive hoy en TV la Galicia del siglo XX

La ficción, basada en una premiada novela de Sonsoles Ónega, muestra escenarios muy próximos a Compostela como Rois, Brión, Negreira y Muros

Rodajes en Pontevedra de la serie 'Las hijas de la criada', adaptación de la novela con la que Sonsoles Ónega ganó el Premio Planeta 2023.

Rodajes en Pontevedra de la serie 'Las hijas de la criada', adaptación de la novela con la que Sonsoles Ónega ganó el Premio Planeta 2023. / Atresmedia

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Rodrigo Paz

Rodrigo Paz

Santiago

Tras convertirse el pasado mes de noviembre no solo en el mejor estreno de la plataforma de streaming Atresplayer de 2025, sino de los últimos tres años, Las hijas de la criada —adaptación rodada principalmente en Galicia de la exitosa novela homónima con la que la periodista y presentadora Sonsoles Ónega ganó el Premio Planeta 2023— se estrena este jueves en televisión.

Una llegada a la pequeña pantalla que se producirá en el prime time de Antena 3 a partir de las 23.00 horas.

Galicia, un personaje más de 'Las hijas de la criada'

Este proyecto de Buendia Estudios Canarias dirigido por Menna Fité y Alejo Flah cuenta con un total de ocho capítulos de unos 50 minutos de duración media que, según la autora de la novela en la que se basa esta serie, Sonsoles Ónega, acercan «historias fascinantes de mujeres poderosas y valientes que sobreviven en un mundo no muy fácil para ellas» y en el que Galicia «es un personaje más».

Rodajes en Galicia de la serie 'Las hijas de la criada'.

Rodajes en Galicia de la serie 'Las hijas de la criada'. / Atresmedia

'Las hijas de la criada', serie rodada muy cerca de Santiago

De hecho, los rodajes de la ficción —que finalizaron en julio de 2025— tuvieron lugar en coloridos enclaves de Canarias, Madrid y, sobre todo, Galicia, donde destaca el Pazo do Faramello, ubicado muy cerca de Santiago, concretamente en el Concello de Rois.

A lo largo de Las hijas de la criada también se pueden ver escenas grabadas a muy poca distancia de la capital gallega, en ubicaciones como Brión, Negreira y Muros, lugar este último que se puede reconocer a través de las playas de Cabanas y Ancoradoiro.

Rodajes en Galicia de la serie 'Las hijas de la criada'.

Rodajes en Galicia de la serie 'Las hijas de la criada'. / Atresmedia

Otro de los escenarios que se pueden identificar rápidamente es el centro histórico de Pontevedra, en especial la Praza da Leña, donde incluso se montó un mercado para algunos momentos de la serie del grupo Atresmedia.

Retrato de la Galicia del siglo XX

Las actrices Verónica Sánchez, Carlota Baró, Martina Cariddi y la gallega Judith Fernández son las protagonistas de Las hijas de la criada, un drama en el que la comedia también tiene cabida que nos traslada a principios del siglo XX ofreciendo un retrato de la época —ambientado en un pazo gallego y en una Cuba de pasado colonial— lleno de amores prohibidos, traiciones, envidias y, sobre todo, secretos.

Fotograma de ‘Las hijas de la criada’

La gallega Judith Fernández y Tomy Aguilera, en una escena de ‘Las hijas de la criada’ rodada en Galicia. / Atresmedia

La historia arranca en el año 1900, momento en el que, en el pazo de Espíritu Santo, llegan al mundo dos niñas, Clara (Judith Fernández) y Catalina (Martina Cariddi). La primera es hija de Renata (Carlota Baró), criada de los Valdés, y don Gustavo (Alain Hernández) y doña Inés (Verónica Sánchez), los padres de la segunda.

Unos personajes cuyas vidas estarán marcadas por una venganza inesperada que cambiará por completo su mundo.

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Verónica Sánchez y Alain Hernández, en el papel de doña Inés y don Gustavo

Verónica Sánchez y Alain Hernández, en el papel de doña Inés y don Gustavo, en 'Las hijas de la criada'. / Atresmedia

Serie con reparto muy gallego

Completan el reparto de esta adaptación actores de la talla de Álex Villazán, Tomy Aguilera, Álex Gadea, Fran Nortes, Camila Bossa y Alejandro Vergara, así como los gallegos Xoel Fernández, Federico Pérez, Alicia Armenteros, Iolanda Muiños, Roque Ruiz, Adrián Ríos, Carlos Villarino y Alba Loureiro.

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