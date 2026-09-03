Estreno en televisión
De rodarse muy cerca de Santiago al ‘prime time’ de Antena 3: así es la serie que revive hoy en TV la Galicia del siglo XX
La ficción, basada en una premiada novela de Sonsoles Ónega, muestra escenarios muy próximos a Compostela como Rois, Brión, Negreira y Muros
Tras convertirse el pasado mes de noviembre no solo en el mejor estreno de la plataforma de streaming Atresplayer de 2025, sino de los últimos tres años, Las hijas de la criada —adaptación rodada principalmente en Galicia de la exitosa novela homónima con la que la periodista y presentadora Sonsoles Ónega ganó el Premio Planeta 2023— se estrena este jueves en televisión.
Una llegada a la pequeña pantalla que se producirá en el prime time de Antena 3 a partir de las 23.00 horas.
Galicia, un personaje más de 'Las hijas de la criada'
Este proyecto de Buendia Estudios Canarias dirigido por Menna Fité y Alejo Flah cuenta con un total de ocho capítulos de unos 50 minutos de duración media que, según la autora de la novela en la que se basa esta serie, Sonsoles Ónega, acercan «historias fascinantes de mujeres poderosas y valientes que sobreviven en un mundo no muy fácil para ellas» y en el que Galicia «es un personaje más».
'Las hijas de la criada', serie rodada muy cerca de Santiago
De hecho, los rodajes de la ficción —que finalizaron en julio de 2025— tuvieron lugar en coloridos enclaves de Canarias, Madrid y, sobre todo, Galicia, donde destaca el Pazo do Faramello, ubicado muy cerca de Santiago, concretamente en el Concello de Rois.
A lo largo de Las hijas de la criada también se pueden ver escenas grabadas a muy poca distancia de la capital gallega, en ubicaciones como Brión, Negreira y Muros, lugar este último que se puede reconocer a través de las playas de Cabanas y Ancoradoiro.
Otro de los escenarios que se pueden identificar rápidamente es el centro histórico de Pontevedra, en especial la Praza da Leña, donde incluso se montó un mercado para algunos momentos de la serie del grupo Atresmedia.
Retrato de la Galicia del siglo XX
Las actrices Verónica Sánchez, Carlota Baró, Martina Cariddi y la gallega Judith Fernández son las protagonistas de Las hijas de la criada, un drama en el que la comedia también tiene cabida que nos traslada a principios del siglo XX ofreciendo un retrato de la época —ambientado en un pazo gallego y en una Cuba de pasado colonial— lleno de amores prohibidos, traiciones, envidias y, sobre todo, secretos.
La historia arranca en el año 1900, momento en el que, en el pazo de Espíritu Santo, llegan al mundo dos niñas, Clara (Judith Fernández) y Catalina (Martina Cariddi). La primera es hija de Renata (Carlota Baró), criada de los Valdés, y don Gustavo (Alain Hernández) y doña Inés (Verónica Sánchez), los padres de la segunda.
Unos personajes cuyas vidas estarán marcadas por una venganza inesperada que cambiará por completo su mundo.
Serie con reparto muy gallego
Completan el reparto de esta adaptación actores de la talla de Álex Villazán, Tomy Aguilera, Álex Gadea, Fran Nortes, Camila Bossa y Alejandro Vergara, así como los gallegos Xoel Fernández, Federico Pérez, Alicia Armenteros, Iolanda Muiños, Roque Ruiz, Adrián Ríos, Carlos Villarino y Alba Loureiro.
- El gallego licenciado en la USC por el que apuesta RTVE para presentar ‘Directo al grano’ tras los cambios de Javier Ruiz, Jesús Cintora y Gonzalo Miró
- Muere María Pardo, la exconcejala de Santiago que gestionó tres años el urbanismo de la ciudad y ejerció de portavoz del PP
- La profesora compostelana que encontró su lugar en Australia: 'En Galicia deberíamos vivir más enfocados en nuestra naturaleza
- La Panadería Moure dice adiós a Pontepedriña tras más de 70 años: «Los clientes venían porque les gustaba nuestro pan, pero también por el trato»
- Un vehículo se sale de la vía en una calle de Santiago, se empotra contra un banco y deja varias personas heridas
- Cuatro orquestas y diez conciertos: la gran verbena con Los Satélites que llega esta semana a 30 minutos de Santiago
- La reina de las flores: un recuerdo a María Pardo
- El sacrificio de dos compostelanas para conseguir la plaza de maestra tras años de preparación: «É pechar unha etapa que ten detrás moitísimo esforzo»