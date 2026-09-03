Seguridad vial
Sale a concurso la mejora del firme de la carretera provincial entre Santiago y Portomouro
La Deputación da Coruña licita la intervención con un presupuesto de 446.847 euros y un plazo de ejecución de cinco meses
Redacción
Con un importe de 446.844,77 euros, la Deputación da Coruñaacaba de licitar las obras de mejora del firme de la carretera provincial DP-0701 de Compostela a Portomouro, dentro del término municipal de Santiago.
Está previsto que esta intervención se lleve a cabo en dos tramos de dicho vial, concretamente entre los puntos kilométricos 3+800 y 5+100 y entre el 6+400 y el 7+600, de forma que se renovarán 2,5 kilómetros de esta carretera.
Limpieza de cunetas
Los trabajos que acaban de salir a concurso incluyen la limpieza de las cunetas y la roza de los taludes, así como el fresado y reposición del firme en zonas puntuales que presentan un mayor deterioro.
Además, se extenderá una nueva capa de mezcla bituminosa en caliente de seis centímetros de espesor en todo el ancho de la calzada en los tramos incluidos de este proyecto.
La intervención en dicha carretera provincial se completará con la renovación de su señalización horizontal, procediendo a repintar el eje y los márgenes de la misma, los símbolos y los cebreados. A ello se sumará la sustitución o reparación de aquellas señales verticales y barreras metálicas de seguridad que están deterioradas.
El plazo de ejecución de unas obras con las que se pretende mejorar las condiciones de circulación y seguridad viaria en la carretera DP-0701 es de cinco meses desde el comienzo de las mismas.
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