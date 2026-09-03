Santiago desatasca el contrato de transporte urbano: desestimado el recurso contra la adjudicación

Santiago podrá por fin poner en marcha el nuevo servicio de transporte urbano tras desatascarse el proceso que mantenía paralizado el nuevo contrato. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal) ha desestimado el recurso presentado por la empresa Autos Martín S.A. contra la adjudicación del concurso, que recayó en una Unión Temporal de Empresas (UTE) del grupo Monbus.

Valoración "moi positiva" desde el gobierno local

Tras conocerse el fallo a primera hora de la tarde de este jueves, desde el gobierno local valoran "moi positivamente" la resolución del Tacgal, señalando que "confirma o que viñamos defendendo nas últimas semanas: todos os departamentos municipais implicados fixeron un traballo moi rigoroso neste contrato, desde a elaboración dos pregos ata o proceso da valoración das ofertas".

Raxoi añade que "agardamos asinar agora o contrato o antes posible, para que Santiago teña o servizo de transporte que precisa, cun novo contrato que mellorará sensiblemente o servizo para os veciños e veciñas".

Raxoi esperaba un desenlace rápido

Antes de conocerse la noticia, el edil de Mobilidade, Xan Duro, había expresado en rueda de prensa su confianza en que el procedimiento se resolviera favorablemente y sin una demora excesiva. "Vistas as actuacións do Tacgal noutros asuntos, non tardan excesivamente en resolver", afirmó, remarcando que se trata de contratos de gran importancia, por lo que existe interés en dar una resposta con rapidez.

Finalmente, el desenlace se hizo esperar solo unas pocas horas más. Con ello, Santiago podrá activar un contrato que implicará una renovación completa de la flota de autobuses, un nuevo mapa de líneas y mejores conexiones con el rural, entre otros cambios.