Santiago sitio distinto: en la era del ego, el arte arriesga y une en EAN 2026

En la era del ego, el arte cumple su papel transgresor, y un ejemplo de ello late esta semana en Compostela. El Encontro de Artes Novas (EAN) agrupa hasta este viernes en la Cidade da Cultura a 28 personas en régimen de pensión completa para compartir proyectos. En este caso, como cantarían Os Resentidos de Antón Reixa and CO., Santiago, sitio distinto.

Nueva directora

«EAN suma xa 16 edicións e é unha das nosas apostas culturais que levan máis tempo en activo», recordó la directora gerente de la Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez, este miércoles en la presentación institucional .

Bajo la dirección de Chus Martínez, su programa ofrece proyectos, conversaciones con artistas y espacios colaborativos.

«EAN é un lugar para compartir aquilo que estamos probando o buscando», dijo quien asume dicho cargo tras tomar el testigo de Rafael Doctor, coordinador de las 15 ediciones anteriores.

El director xeral de Cultura en la Xunta de Galicia, Anxo Lorenzo, aludió en su intervención al Centro de Artes Dixitais, visitado por el grupo participante en EAN 2026.

«Nos vindeiros meses do 2027, este centro vai ser tamén un elemento importante no noso epicentro de creación cultural e estaremos encantados de que teñades en conta o proxecto», indicó. Además, presentó la Residencia Artística EAN, a la que podrán concurrir las personas participantes en esta edición, ayuda dotada con 12.000 euros más una estancia de tres meses (se basa en impulsar propuestas orietandas al ámbito del arte y la tecnología).

Por su parte, Guadalupe Roncoroni, responsable de alianzas estratégicas de la Fundación Banco Sabadell, entidad colaboradora de EAN 2026, resume su apoyo de modo breve y gráfico: «Creemos en las personas y creemos en el talento, en hacer preguntas y en crear conversaciones».

Clo Plas, propuesta de Berio Molina y Xiana Arias, en el EAN 2026. / Cedida

Xiana Arias y Berio Molina

Tras esa xuntanza a modo de apertura institucional, hubo hueco para presentar Clo Plas, propuesta de los lucenses Xiana Arias (Fonsagrada, 1983) y Berio Molina (Fonsagrada, 1979).

Tras publicar un par de discos en formato EP disponibles en plataformas como Bandcamp, bafi lanzado en 2022 con producción a medias con el compostelano Hevi y Placa, publicado en 2024 con Carlos Quintá, su aventura gana eco en el foro EAN. «Clo Plas é un proxecto onde traballamos moito coa oralidade e a fisicidade do son... Xogamos moito tamén coa intención de integrar o espazo na nosa proposta para que tamén teña o seu protagonismo e con nosos propios corpos», añade Berio Molina sobre su idea de entender el arte sonoro «con moito interese na ruptura da linguaxe», matiza en charla con EL CORREO GALLEGO.

«O espazo de convivencia que supón este encontro na Cidade da Cultura é o que máis marca o EAN porque esa convivencia permite ir máis alá do propio proxecto», añade Xiana Arias.

Aparte de Clo Plas, el elenco de esta programación del Encontro de Artes Novas (EAN) cuenta además con Sonia Fernández Pan, Pablo Sanguinetti, Laura Tabarés, Jacobo Bugarín o Javi Garriz.

Lista definitiva de personas seleccionadas en EAN 2026

La lista definitiva de personas seleccionadas en EAN 2026 incluye a Agustina Fioretti, Aida Valdés Gómez (Aida Valdés), Alba Matilla Iglesias, Aldara Váquez Estévez, Alicia Arévalo Gallego (Ali Arévalo), Álvaro Gallego Loroño, Blanca Castro Ponce, Breogán Torres Gutierrez (Breogán Xague), Carlos Fernández López (Carlos Fer), Diana Millán Pascual (Diana Millán), Irene Sánchez Mora, Isabella Moreno Rueda (Isa Moreno), Jesús Yáñez Moratiel (Jesu Moratiel), Jose Iglesias García-Arenal, Juncal Alma (Juncal Alma Castro Vázquez), Laura Domínguez Valdivieso, Laura Fernández Antolín, Laura Subirats González (Laura Subirats)­, Louise Elizabeth Ward Morris, María Espasandín, Mario García Cortizo (Mario G. Cortizo), Noa Rodríguez Méndez, Sara Piñeiro Fernández, Sofía Yáñez Perteagudo, Tana Garrido Ruiz (Tana Garrido), Timsam Harding, Valentina Giniger y Ximena Ferrer Pizarro.