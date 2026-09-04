La niebla vuelve a complicar los vuelos en A Coruña y obliga a desviar un avión a Santiago

La espesa niebla ha vuelto a poner a prueba este viernes las operaciones en el aeropuerto de A Coruña y, de nuevo, Lavacolla se ha convertido en la alternativa para los vuelos que no han podido aterrizar en Alvedro debido a las condiciones meteorológicas.

En concreto, un avión de la compañía Iberia procedente de Madrid, cuya llegada al aeródromo coruñés estaba prevista para las 08:40 horas, tuvo que ser desviado a Santiago. Según ha informado Aena, la decisión estuvo motivada por la "baja visibilidad" registrada en Alvedro durante las primeras horas de la mañana.

De regreso al origen

No fue el único avión afectado. Una aeronave de Air Europa que había despegado de Madrid y tenía prevista su llegada a A Coruña a las 07:50 horas optó por regresar al aeropuerto de origen ante las condiciones existentes en la ciudad herculina.

Niebla en el entorno del aeropuerto de Alvedro / VICTOR ECHAVE

Este episodio se produce apenas un día después de que la niebla obligase a modificar la operativa de varios vuelos que debían aterrizar este jueves en Alvedro, cuyo destino final fue también Santiago.