Más atención a la diversidad, mejoras en los centros y avances en el modelo de comedor: las principales demandas de las familias compostelanas ante el nuevo curso

Las demandas y preocupaciones de las familias compostelanas de cara al nuevo curso, que comienza el próximo miércoles 9 de septiembre, son similares a las del año pasado, según explica la presidenta de la FANPA Compostela, Esther Martínez. Entre ellas vuelve a estar la atención a la diversidad y la necesidad de profesionales de apoyo y de los departamentos de orientación.

«É un tema que segue preocupándonos e hai que ver cal é a situación para, en calquera caso, reclamar os profesionais que consideremos que son necesarios para que todo o alumnado teña as mesmas oportunidades para desenvolverse e ter a educación de calidade á que ten dereito», apunta Martínez. Estarán pendientes especialmente de la situación del CEIP Monte dos Postes, donde el centro y la ANPA denunciaron el pasado curso una reducción de los profesionales de apoyo pese al aumento del alumnado con necesidades educativas especiales.

Este curso se suma además la preocupación por la reducción de las horas lectivas del profesorado en Secundaria. «É unha medida que non nos parece mal, pero se se imparte menos fai falta máis profesorado para cubrir as mesmas horas de docencia», sostiene. La FANPA quiere comprobar cómo se materializa en los institutos el incremento de profesorado anunciado por la Xunta, ya que, según advierte, "se as horas de adicación están axustadas haberá menos persoal para apoios e para desenvolver programas de innovación".

Ampliación del Quiroga Palacios

En materia de infraestructuras, la ampliación del CEIP Quiroga Palacios continúa entre las demandas de las familias. «Esperamos que solucionen os problemas entre as dúas administracións, Concello e Xunta, e que a obra se leve adiante coa maior aceleridade posible», indica Martínez, que lamenta la falta de ambición de la Consellería al no abordar todas las necesidades de espacio del centro. Además de nuevas aulas, la ANPA reclama desde hace años espacios para comedor, actividades deportivas y extraescolares. La federación mantiene también otras demandas históricas de mejora de instalaciones, como los baños de Monte dos Postes y Roxos o actuaciones en el Ramón Cabanillas.

Programación de actividades y «neutralidade ideolóxica»

Las directrices de la Consellería generan asimismo preocupación por la programación de actividades educativas. La FANPA no cuestiona la planificación, pero considera que "os centros deben ter a facilidade e autonomía de ir incorporando a esa programación xeral anual accións en función da propia oferta que poidan facer os concellos de actividades culturais e educativas e en función da contorna», defiende.

Martínez relaciona esta cuestión con las referencias a la «neutralidade ideolóxica» incluidas en las directrices. «Xa comentamos no curso pasado que isto é un control ideolóxico», afirma, y considera que el sistema educativo no puede ser ajeno al «rexurdimento con forza» de movimientos xenófobos, racistas y machistas.

Comedores y escuelas unitarias

Sobre el nuevo modelo de comedores, la FANPA considera que se ha avanzado menos de lo esperado. «Queremos que se dean pasos que poidan consolidar este novo modelo», señala Martínez. La federación comprobará cómo arranca el día 9 el nuevo servicio con las empresas de la nueva licitación, que incorpora mejoras, aunque continúa el cátering.

Martínez reclama avanzar en la construcción de una cocina de gestión directa por parte del Concello. Valora, por otra parte, la puesta en marcha este curso del servicio de comedor y madrugadores en las escuelas unitarias del rural compostelano. «Era un compromiso do Concello e é unha boa nova», apunta.

A nivel gallego, lamenta los cierres sostenidos de centros, especialmente de unitarias, y reitera que la experiencia de los comedores en las unitarias de Compostela demuestra que "se se atenden as necesidade de conciliación das familias o modelo é viable".

Mirando al año electoral

Con un año de campaña por delante ante las elecciones municipales de 2027, la FANPA espera que los distintos partidos presenten propuestas para la educación. «Esperamos propostas serias e fundamentadas e que vaian no benestar dos menores da cidade e familias», afirma Martínez, que confía también en tener la oportunidad de trasladarles directamente sus demandas.