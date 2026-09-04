Universidade
Concertos de Lg1do e Xalundes, baile tradicional ou deportes: así son as xornadas de benvida da USC
Estenderanse do 14 ao 27 de setembro e están dirixidas a que os estudantes coñezan os servizos da Universidade
As xornadas de inicio de curso #BenVidaUSC estenderanse do 14 ao 27 de setembro nos campus de Santiago e Lugo. Cunha ampla programación de actividades culturais e deportivas, a maioría de acceso libre e sempre gratuíto para a comunidade universitaria, as xornadas diríxense ao conxunto do estudantado para que coñeza en primeira persoa o abano de servizos que lle ofrece a USC.
Os concertos de Alddara e Lg1do en Lugo, o 16 de setembro (explanada da cafetaría da Escola Politécnica Superior de Enxeñaría); e de Lg1do e Xalundes en Santiago, o día 24 do mesmo mes (Praza de Mazarelos), nutren unha programación diversa onde coñecemento e diversión van collidos da man.
As xornadas teñen un propósito «moi sinxelo, pero moi importante: queremos que o primeiro contacto co curso non sexa simplemente entrar nunha aula, senón entrar na Universidade», sinalou a reitora Rosa Crujeiras. Entrar na Universidade, continuou, «significa moito máis que comezar unhas clases. Significa coñecer novos espazos, novas persoas e novas posibilidades; descubrir que, ademais das titulacións que se veñen estudar, hai cultura, deporte, patrimonio, linguas, creación, participación e tamén servizos pensados para acompañar o estudantado ao longo da súa vida universitaria». Na web das xornadas xa está habilitado o formulario para reservar oco naquelas actividades que teñan límite de prazas.
Amplo programa de actividades
Na rolda de prensa de presentación, a reitora trazou un percorrido polas diversas accións que integran o programa de actividades: visitas guiadas; sesións abertas para achegarse á creación escénica e á danza, ademais de obradoiros de pandeireta, baile tradicional e unha foliada; campionatos e aulas de diferentes disciplinas deportivas; así como accións destinadas a coidar o benestar emocional, as relacións e os vínculos. «Por iso o programa incorpora tamén actividades e recursos relacionados co acompañamento, a atención psicolóxica, a igualdade e outros servizos da Universidade que queremos que o novo estudantado coñeza desde o principio», destacou a reitora.
Crujeiras finalizou a súa intervención cunha mensaxe dirixida ao estudantado: «Aproveitade estas semanas para descubrir a USC. Non teñades medo de entrar nunha actividade que non coñecedes, de visitar un espazo novo, de probar un deporte, de asistir a un concerto, de participar nunha foliada ou de achegarvos a algunha das moitas propostas que temos preparadas. Porque unha parte importante da experiencia universitaria tamén se constrúe fóra da aula. E tamén se constrúe aprendendo a participar, a convivir e a coidarnos»
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