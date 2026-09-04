¿Concierto de Oasis en Santiago? La pista que dispara los rumores de una gira para el Xacobeo 2027

¿Un concierto de Oasis en Santiago? Si hay un año donde la respuesta a esa pregunta tiene más posibilidades de ser "si", ese año es... el 2027. El motivo que alimenta una posible gira de oasis que encajaría en la programación musical del Xacobeo 2027 es que Noel Gallagher, colíder del grupo británico pop rock junto a su hermano Liam, dejó entrever hace días que harán nuevo tour en 2027, tras el parón de 2026 posterior a la exitosa gira de regreso de 2025 celebrada en tierras británicas con todas las entradas agotadas.

Declaraciones que desatan el rumor

Autores de éxitos de eco millonario como "Wonderwall" o "Don’t Look Back In Anger", Oasis podrían ocupar el hueco estelar que cada Año Xacobeo reserva la Xunta de Galicia para contratar a un grupo o artista anglosajón de tirón mundial como parte de su estrategia turística.

Varios medios de comunicación británicos dan por hecho que Oasis vuelven a girar en 2027 y más después de que Noel Gallagher hiciera esta semana en un programa televisivo de fútbol (su otra pasión junto a la música) esta intrigante y esperanzadora declaración: "Algo debe estar pasando. Pongámoslo así: el año que viene (2027) no habrá torneo de fútbol (Mundial), así que tenemos que hacer algo en verano, ¿no?", dijo durante su entrevista con Andy Goldstein en el programa "Drive" de talkSPORT.

Más motivos que alimentan su regreso

Además, hay otros motivos que alimentan la idea de la vuelta de Oasis en 2027. Se ha lanzado un reciente trailer de "Oasis: Don’t Look Back In Anger", documental sobre su regreso que se estrena el 11 de septiembre en cines y, al mismo tiempo, se ha reeditado en vinilo "What’s The Story) Morning Glory?", ahora en triple Lp de color, con motivo del 30 aniversario de ese disco que supuso el mejor momento de su carrera.

En su historial de giras previas, Oasis visitaron España como parte del cartel de conciertos del Festival Internacional de Benicassim de 2009 (FIB), año donde además tocaron en Madrid y Badalona (cerca de Barcelona). En su vuelta de 2025 se centraron solo en tierras británicas, lo que alimenta aún más el rumor de ese posible tour de 2027 por el resto de Europa.

Grandes conciertos de Años Xacobeos previos

El último Año Xacobeo fue el de 2021, luego ampliado al 2022 debido a la pandemia. Las anteriores celebraciones tuvieron lugar en 1993, 1999, 2004 y 2010. En el mencionado Año Xacobeo 2010, actuaron en Santiago: Muse, Pet Shop Boys y Arcade Fire

En 2004, el ambicioso festival llamado "Conciertos del Nuevo Milenio contó con The Chemical Brothers, Massive Attack, Iggy Pop, Bob Dylan, The Corrs, The Cure y Lou Reed (suplió a última hora la baja por salud del añorado David Bowie).

En 1999, The Rolling Stones (con Los Suaves como teloneros) fueron el plato estrella de la oferta musical xacobea en la capital gallega. Y ojo, The Rolling Stones, con integrantes octogenarios, estrenaron en 2026 un disco llamado "Foreign Tongues", que aviva la idea de una posible gira en 2027 algo que, hoy por hoy, ello parece depender más de los permisos médicos que de otra cosa ya que Mick Jagger tiene 83 años, Keith Richards 82 y Ronnie Wood 79 (y ojo, Ronnie tiene previsto tocar en unos días en Barcelona con su banda e Imelda May de telonera, o sea, que anda con ganas de tocar).

Otro rumor, con mucho menos fundamento, habla del interés desde la Xunta de Galicia por traer a Coldplay, de quienes el propio presidente Alfonso Rueda se ha mostrado fan en entrevistas con los medios como la realizada por la Cadena SER, donde les dijo a Ricardo Rodríguez y Iñigo Caínzos: "Ojalá Coldplay pueda venir a Galicia en el Xacobeo, haremos todo lo posible".

Sea Oasis, Coldplay, The Rolling Stones u otro nombre, lo único claro es que el Año Xacobeo 2027 supondrá la visita a Santiago de alguna de las grandes estrellas de la música internacional con la ventaja que supone que Compostela esté en el centro y que un recinto como el Monte do Gozo, sede habitual del festival O Son do Camiño, sea de los mejor preparados en Galicia para un aforo grande ( dicho festival recibe a una media de 40.000 personas por día).

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En 2025, Coldplay agotaron tickets en cada cita de su gira británica basada en el disco "Music of the spheres" (2021) pero en 2026 el grupo pop que lidera Chris Martin como cantante ha descansado a nivel de directos y su web no cita ningún show venidero de cara a 2027... por ahora.