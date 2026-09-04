El cosmólogo Antón Baleato se incorporará a la USC con una de las ayudas más prestigiosas de Europa: dos millones para investigar por qué se acelera el universo

El cosmólogo Antón Baleato Lizancos (A Coruña, 1993) acaba de obtener la bolsa Starting Grant del Consejo Europeo de Investigación (ERC), una de las más prestigiosas del ámbito europeo, y se incorporará en 2027 al Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE) de la Universidade de Santiago. Desde aquí desarrollará el proyecto ACCELENS, financiado con dos millones de euros, con el que pretende entender por qué se acelera la expansión del universo. Tras la concesión de esta ayuda, regresa a Galicia después de desarrollar toda su carrera investigadora en Estados Unidos y Reino Unido desde los 17 años.

«Levo media vida fóra, fun estudando diversos ámbitos e finalmente decanteime pola cosmoloxía e cheguei a un punto no que non estaba moi claro que puidera volver á miña terra. Ao poder facelo nestas condicións soñadas non podo pedir máis. É unha bolsa que me permite formar un grupo nas mellores condicións, posicionar os experimentos punteiros a nivel global nos que vou poder continuar desde Galicia», comenta en conversación con El Correo Gallego.

Baleato se convierte así en el segundo investigador con una Starting Grant del ERC que se incorpora al IGFAE este año, junto a César Cabrera, que se sumó al instituto en el primer semestre para desarrollar un proyecto sobre simulación cuántica.

El hecho de desarrollar su proyecto en el IGFAE le permitirá, además, «unirme a un centro que está a medrar moito e é un referente no campo da física».

Con el proyecto ACCELENS, (acrónimo de Cosmic ACCELeration through a new gravitational LENS: the synergy between galaxies and the CMB), pretende «utilizar o efecto de lente gravitacional para comprender mellor a aceleración do Universo que acontece nos primeiros intres e tamén nos tempos máis recentes, que nos pode revelar moito sobre as leis fundamentais da física».

El efecto de lente gravitacional se produce cuando la gravedad de una estructura situada entre nosotros y una fuente de luz desvía esa luz y provoca una distorsión en la imagen que recibimos. «No proxecto imos estudar o efecto de lente en imaxes no fondo cósmico de microondas, que é a luz máis antiga que podemos detectar, combinada coa análise de como se distribúen as galaxias no ceo», detalla el investigador.

Baleato recalca que la aceleración del universo y la energía oscura son algunas de las preguntas más importantes de la física. Su proyecto, de carácter «innovador», combinará estudios y aplicará estas técnicas a datos de telescopios punteros como el Simons Observatory y el Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI).

Un grupo de cosmología para poner a Galicia en el mapa internacional

El proyecto se desarrollará durante cinco años y todo apunta a que comenzará a trabajar a principios de septiembre de 2027. Pero su objetivo irá más allá, ya que su intención es «montar un grupo de cosmoloxía punteiro que fique aquí e facer de Galicia un referente internacional de cosmoloxía».

Los dos millones de euros que recibe irán destinados mayoritariamente a la contratación. La previsión es incorporar a entre seis y ocho investigadores, que podrán proceder de cualquier lugar del mundo y ser tanto predoctorales como posdoctorales.

Su idea es quedarse en Galicia. «Unha vez tes a bolsa ERC a Xunta ten un programa para contratar a xente que obtivo estas becas e darlle estabilidade», apunta.

Por ahora, no tiene claro si vivirá en Santiago o A Coruña. «Agora mesmo estou na Coruña e seguramente empece vivindo aquí», concluye.

La trayectoria investigadora internacional de Baleato y su participación en grandes proyectos cosmológicos

Antón Baleato Lizancos se graduó en Física por la Universidad de Columbia (EUA) y después cursó un máster en Física Teórica y Matemáticas en la Universidad de Cambridge (Reino Unido), donde también realizó un doctorado en Cosmología. Desde 2021 es investigador posdoctoral en la Universidad de Berkeley y el Lawrence Berkeley National Lab (EUA). Recientemente obtuvo también la bolsa postdoctoral Junior Leader de la Fundación ”la Caixa”, que financia proyectos desarrollados en centros de investigación de excelencia en España o Portugal.

Antón tiene un papel de liderazgo en el Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), donde coordina el análisis conjunto del agrupamiento de galaxias y la huella que dejan en el fondo cósmico de microondas a través de la lente gravitacional. También está muy involucrado en el Simons Observatory (SO), donde lidera el grupo de «delensing», que busca obtener las mediciones más precisas de la presencia —o ausencia— de ondas gravitacionales generadas poco después del Big Bang. En los próximos años, la alta complementariedad entre DESI y SO promete revelar mucho sobre la naturaleza de la energía y la materia oscuras, los neutrinos y el universo primitivo.