El festival de hamburguesas gourmet que llega la próxima semana a un paso de Santiago con propuestas desde 12 euros

Los amantes de las hamburguesas gourmet tienen una nueva cita gastronómica este mes de septiembre a poco más de media hora de Santiago de Compostela. A Estrada se prepara para recibir la próxima semana una nueva edición de The Burger Top, el festival itinerante dedicado a las hamburguesas gourmet que convertirá la Praza da Constitución en un gran punto de encuentro para los aficionados a este plato.

La cita se celebrará del jueves 10 al domingo 13 de septiembre y será la segunda ocasión en la que este festival gastronómico recala en el municipio. La propuesta reunirá food trucks procedentes de distintos puntos de España, que llegarán a A Estrada con recetas innovadoras y diferentes opciones para quienes quieran probar hamburguesas alejadas de las propuestas más tradicionales.

Tres hamburguesas gourmet en cada food truck

Aunque el número definitivo de food trucks participantes todavía se concretará en los próximos días, el Concello de A Estrada ya ha avanzado que cada uno de los puestos ofrecerá tres variedades de hamburguesas gourmet.

Una hamburguesa en una edición anterior de The Burger Top / Instagram

Además, habrá diferentes opciones de precio: las propuestas deberán incluir al menos una hamburguesa de 12 euros y otra de 15 euros, mientras que el precio de la tercera quedará a elección de cada restaurador.

La variedad será, por tanto, uno de los grandes atractivos de esta segunda edición en A Estrada, siguiendo la filosofía de un festival que durante los últimos meses ha recorrido diferentes localidades gallegas con recetas originales e ingredientes y presentaciones poco convencionales. En anteriores paradas se han podido encontrar desde panes de colores hasta hamburguesas de gran tamaño y combinaciones especialmente llamativas.

Cuatro días para disfrutar de The Burger Top

El festival abrirá sus puertas en la Praza da Constitución durante cuatro jornadas, aunque los horarios variarán en función del día.

El jueves 10 de septiembre estará abierto de 20.00 a 23.00 horas, el viernes 11 y el sábado 12 de 20.00 a 00.00 horas, y el domingo 13 de 13.00 a 16.00 y de 20.00 a 23.00 horas.

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La celebración de The Burger Top en A Estrada supone por tanto una opción cercana para los compostelanos que busquen un plan gastronómico diferente sin alejarse demasiado de Santiago.