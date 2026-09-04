La Fundación Araguaney acoge desde este viernes la exposición de Manuel F. Gochi

Manuel F. Gochi inaugura este viernes 4 de septiembre una exposición en Santiago, en la Fundación Araguaney, en el Hotel Eurostar Araguaney ( C/ Montero de los Ríos), muestra llamada "De los horizontes de Castilla a las verticales del Norte", abierta con entrada libre hasta el 2 de octubre.

A quienes acuden este el viernes 4 de septiembre a las 12:30 horas al acto inaugural se les obsequiará con una lámina numerada y firmada por el artista.

Su horario de visitas es de 10 horas a 14 h. y desde 16 h. a 21 horas. "De los horizontes de Castilla a las verticales del Norte" es un resumen de su obra, retrospectiva formada por 22 pinturas de tamaños que oscilan entre el medio metro de alto y el metro con una colorista paleta. La muestra de Santiago ofrece trazos de árboles y bosques, tratados como elementos simbólicos y vitales del paisaje del norte; cielos y copas entre composiciones que exploran la relación entre la luz y la vegetación.

Recorrido

Ha hecho numerosas exposiciones en espacios culturales y galerías de España y del extranjero, en ciudades como Oviedo, Madrid, Pamplona, Santander, Palencia, Gijón, Nantes, Orense, Ávila, Madrid, Salamanca, León, Orense, Coruña, Pamplona... indica en su nota de prensa.

"Mi obra se sitúa dentro de una corriente de figuración contemporánea que reivindica la expresividad del gesto y la fuerza del color como vehículos de comunicación directa con el espectador", concluye

Fundación Araguaney-Puente de Culturas

La Fundación Araguaney-Puente de Culturas es una entidad sin ánimo de lucro que a lo largo de sus cuatro décadas de historia ha fomentado en Santiago y el resto de Galicia el debate social y económico, "como ejemplo de internacionalización, tolerancia e integración de las culturas árabe, española e iberoamericana", señalan en su web.

Es una de las fundaciones más antiguas de Galicia. El nombre de "Araguaney!” proviene del árbol nacional de Venezuela -de hermosas flores y capaz de crecer en condiciones duras-, y esta similitud define la importancia que para la fundación tiene la emigración gallega: ejemplo de unión entre pueblos del mundo. Porque en cada lugar, en cualquier territorio, siempre brota la ilusión. Desde el 2008, la Fundación es miembro de la Alianza Global para la Diversidad Cultural de la UNESCO.