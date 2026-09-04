Entrevista | Manuel Quintana Martelo Pintor e escultor
«En Galicia faise arte con maiúsculas, pero vivimos sempre coa palabra perdón»
«Hai unha parte no mundo da arte allea aos artistas que se avergonza sempre do que hai na comunidade», sinala o pintor e escultor compostelán que dende hoxe mostra o seu traballo no Auditorio da Ramallosa de Teo
Falar de Manuel Quintana Martelo (Santiago, 1946) é falar dun dos grandes referentes da arte galega contemporánea. Un pintor e escultor compostelán que, desde hoxe, volve a mostrar o seu traballo no Auditorio da Ramallosa de Teo cunha exposición titulada Inside/Outside (Interior/Exterior). Con el falamos desta mostra, que poderá verse ao longo deste mes, pero tamén da realidade que vive a arte galega na actualidade, a cal defende contra vento e marea como presidente da Real Academia Galega de Belas Artes.
Como asume esta exposición en Teo, o lugar no que vive desde hai catro décadas e que o recoñeceu coma fillo predilecto?
Para min foi unha honra que me nomearan cidadán ilustre de Teo, e polo tanto, isto significa tamén un compromiso que adquiro coa alcaldesa de Teo, que é a indutora e o motor deste proxecto de mostras no Auditorio de Teo. Un compromiso que asumo con toda responsabilidade e con toda a seriedade do mesmo xeito que se fose calquera centro de arte contemporáneo estatal.
Que nos quere mostrar a través de Inside/Outside?
A interpretación do título refírese ao contraste entre dous conceptos de traballo. Un, a mirada sobre o interior do estudio, desta teima que teño dende hai moitos anos cos elementos que integran e dan uso no meu traballo, como os zapatos ou zapatillas, a roupa do taller, os materiais, as pinturas, os botes, os pratos que son paletas, os pinceis... E a outra parte, a mirada exterior, os elementos alleos ao estudio, como un mariñeiro de Poio e o seu desenvolvemento ata a escultura; os contedores, que son pezas urbanas que, como bodegóns contemporáneos, poboan as nosas rúas; e todo son usos que se refiren ao exterior.
Unha exposición que percorre a súa obra dende o ano 2005. Que cambios percibe no seu traballo durante estas dúas décadas?
Levo moitos anos traballando convivindo coa idea de que un pinta toda a vida o mesmo cadro, porque ten unhas formulacións que non varían. O que pode variar nun momento determinado é cara a onde dirixe o seu punto de mira. No ano 2012 empecei a traballar cun contedor que o vin en Madrid e me impresionou, e botei dez anos traballando sobre contedores, que foi o resultado dunha mostra que fixen no museo Marco de Vigo e despois na Sala Rekalde de Bilbao. A min o modelo sérveme como unha escusa para pintar pero o que realmente me interesa é o exercicio de pintar. Non paro a pensar na natureza ou na beleza particular que pode ter un modelo ou outro, senón que me gusta construír no cadro e pintar.
Vostede que é todo un referente na arte galega contemporánea e un firme defensor dos artistas da comunidade como presidente da Real Academia Galega de Belas Artes, como ve o sector na actualidade?
Sempre defendín a natureza e a validez da arte e dos artistas galegos. Creo que en Galicia se fai arte con maiúsculas, pero aquí vivimos sempre coa palabra perdón na punta da lingua. Parece que temos que estar pedindo perdón por todo. Perdón por pintar, perdón por facer isto, perdón por ser galegos, perdón por non ser dunha gran capital mundial... Hai unha parte no mundo da arte allea aos artistas, toda esa cultura que envolve á crítica, que se avergonza sempre do que hai en Galicia e que todo o de fóra é mellor. Non estou de acordo con isto. Hay que reivindicar a arte galega e dos artistas galegos, que son equiparables aos de calquera outra parte do mundo. Indubidablemente, en Galicia non existe un marco de mercado tan forte como poida existir en Nova York ou Londres, pero si temos calidade para defender.
«Temos que confrontar a arte galega coa arte estatal e internacional ao mesmo nivel»
Malia todo, cre que a arte galega ten suficiente presenza e recoñecemento?
Sempre está escondida por ese pensamento un tanto mesiánico de que sempre os que dirixen e veñen a centros de arte, parece que veñen a salvarnos dos infernos. Son cuestións que se viviron e se viven permanentemente. Sempre se defende máis o de fóra que o de dentro. Así, evidentemente, non se pode chegar moi lonxe. É tan boa a arte galega como a arte do resto do mundo. O que pasa é que hai que darlle esa oportunidade tamén aos artistas galegos.
Que se pode facer nos próximos anos para fortalecer as artes plásticas galegas?
O principal é confrontar a arte galega coa arte estatal e internacional ao mesmo nivel, coa mesma categoría. E cando se trae a un artista de fóra, debería levarse a un artista galego fóra. Tiña que haber unha correspondencia, porque tamén un artista galego tampouco ten sentido que simplemente se amose en Galicia. Debe levarse fóra e debe amosarse fóra, porque senón, estaremos sempre vivindo nun núcleo endogámico pechado. Iso é o que lle pido a quen ten a facultade de mover os centros de arte, de mobilizar o mundo da pintura e os artistas.
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