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Zona tensionada

Lestegás pula porque sexa o Concello de Santiago o que xestionen os fondos do Ministerio de Vivenda

O edil de Urbanismo defende que esta subvención se destina os plans de medidas correctoras que elaboraron os concellos e non a Xunta

O concelleiro de Urbanismo e Vivenda, Iago Lestegás

O concelleiro de Urbanismo e Vivenda, Iago Lestegás / cedida

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El Correo Gallego

Santiago

O edil de Urbanismo, Iago Lestegás, valorou moi positivamente o anuncio do Ministerio de Vivienda, que destina 5,1 millóns A Coruña e Santiago para vivenda asequible ao teren a declaración de zona de mercado residencial tensionado (ZMRT). «Sempre dixemos que esta declaración serviría para conter prezos de alugueiro, protexer os inquilinos, e para ter máis recursos para mellorar o acceso á vivenda».

Con todo, o Real decreto que regula a concesión destas subvencións determina que as receptoras dos fondos serán as comunidades autónomas. Cuestión coa que non concordan Lestegás e o goberno local: «Nós consideramos que estes fondos debemos xestionalos os concellos declarados ZMRT, porque a finalidade dos fondos é executar os plans de medidas correctoras, e no caso galego, eses plans foron elaborados e aprobados polos concellos».

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Lestegás defende que se trata de plans municipais porque, lembra «a Xunta nin os elaborou nin os aprobou porque decidiu non facelo e asignoulles ese labor aos concellos, polo que non tería sentido" que fose a Administración autonómica quen executase eses fondos.

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