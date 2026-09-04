Zona tensionada
Lestegás pula porque sexa o Concello de Santiago o que xestionen os fondos do Ministerio de Vivenda
O edil de Urbanismo defende que esta subvención se destina os plans de medidas correctoras que elaboraron os concellos e non a Xunta
O edil de Urbanismo, Iago Lestegás, valorou moi positivamente o anuncio do Ministerio de Vivienda, que destina 5,1 millóns A Coruña e Santiago para vivenda asequible ao teren a declaración de zona de mercado residencial tensionado (ZMRT). «Sempre dixemos que esta declaración serviría para conter prezos de alugueiro, protexer os inquilinos, e para ter máis recursos para mellorar o acceso á vivenda».
Con todo, o Real decreto que regula a concesión destas subvencións determina que as receptoras dos fondos serán as comunidades autónomas. Cuestión coa que non concordan Lestegás e o goberno local: «Nós consideramos que estes fondos debemos xestionalos os concellos declarados ZMRT, porque a finalidade dos fondos é executar os plans de medidas correctoras, e no caso galego, eses plans foron elaborados e aprobados polos concellos».
Lestegás defende que se trata de plans municipais porque, lembra «a Xunta nin os elaborou nin os aprobou porque decidiu non facelo e asignoulles ese labor aos concellos, polo que non tería sentido" que fose a Administración autonómica quen executase eses fondos.
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