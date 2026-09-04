Muere a los 102 años "la señora Trini", fundadora de Casa Mallou y un referente en Amio: «Es una noticia muy triste para el barrio»

La parroquia compostelana de Amio despide este viernes a Josefa Trinidad Liste Rozas, conocida por todos como «la señora Trini», que falleció en la noche de este miércoles, 3 de septiembre, a los 102 años. Fundadora de Casa Mallou, su vida quedó estrechamente ligada a este establecimiento, que abrió sus puertas en 1957 y que casi siete décadas después continúa abierto, ahora al frente de Alba Fernández, de 26 años.

Trini estuvo durante décadas detrás de la barra, convirtiendo Casa Mallou en uno de esos negocios estrechamente vinculados a la vida cotidiana del barrio. Tras su jubilación, fueron algunos de sus hijos y sobrinos quienes fueron tomando el relevo al frente del establecimiento hasta que, en abril de 2022, Alba Fernández asumió las riendas.

Alba ya conocía bien el negocio, pues había trabajado allí durante varios meses antes de hacerse cargo de él. «Es una noticia muy triste para el barrio, era una mujer muy detallista», recuerda Alba en conversación con EL CORREO GALLEGO.

Entre los recuerdos que conserva de aquellos primeros días hay uno especialmente especial. El mismo día que abrió el bar, Trini le hizo una entrega especial. «Me dio unas estampas de santos y unas velas y me dijo que las prendiera cuando abriera y que no las apagara hasta cerrar ese mismo día. Me dijo que si no se apagaban era buena señal, y así fue», relata.

En los últimos meses, sin embargo, el contacto entre ambas se había reducido. Trini se había roto la cadera y apenas salía ya de casa, mientras que, según explica Alba, siempre había mantenido una relación más directa con su hijo. Aun así, tuvo ocasión de compartir con ella uno de los momentos más especiales de sus últimos años: la celebración de su 100 cumpleaños, rodeada de toda la familia.

La relación de Trini con Casa Mallou iba mucho más allá del propio negocio. Residía en la vivienda situada encima del bar, acompañada por dos cuidadores internos, y en otra vivienda del mismo inmueble vive también su hijo Miguel y su mujer. «Toda la familia vive en el barrio y todos pasan por el bar a menudo, incluso sus bisnietos», cuenta Alba, hablando de que el bar tiene "una clientela muy fiel".

También ella tiene una estrecha vinculación con Amio. Su abuelo y su padre nacieron en la parroquia, aunque sus padres residen en Meixonfrío, donde Alba vivía cuando se hizo cargo de Casa Mallou. Ahora reside en Lestedo.

Funeral esta tarde a las 17.00 horas en el Complejo Apóstol

El funeral por su eterno descanso se celebrará este viernes a las 17.00 horas en la capilla del Complejo Apóstol. Posteriormente recibirá cristiana sepultura en el Complejo Funerario Apóstol Santiago, sala Platerías.

Noticias relacionadas

Trini deja cuatro hijos, Pedro, Miguel, Manolito y Antonio, ausentes; sus hijas políticas, María Andrade Vázquez, Magdalena Salvado Barral y Rosario Espiña More; sus cuidadores, Milagros y Eduardo; además de nietos, nietos políticos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia.