Las papelerías de Santiago que plantan cara a Amazon en la vuelta al cole

Septiembre es un mes que evoca nuevos comienzos. La mayoría de los trabajadores se reincorporan a sus puestos, los niños vuelven al colegio y muchos jóvenes regresan a la universidad. Todo ello convierte septiembre en uno de los periodos de mayor actividad para los negocios compostelanos dedicados a la venta de libros de texto, cuadernos y material de escritura, así como a servicios de fotocopias y encuadernación.

Frente al modelo de consumo de las grandes superficies y las plataformas digitales, el comercio local aporta un valor diferencial basado en la proximidad, el conocimiento del producto y una atención adaptada a las necesidades de cada cliente. Elegir estos establecimientos contribuye, además, a fortalecer la economía de proximidad y a preservar negocios muy vinculados a la vida cotidiana y educativa de Santiago desde hace décadas. A continuación hacemos un listado de algunas de las papelerías más emblemáticas.

1. Librería Mayso:

Es uno de los establecimientos más veteranos vinculados a la vuelta al cole en la ciudad. Fundada en 1971 por Santiago Mayo y María Luisa Sobrino, continúa más de medio siglo después en la rúa Rosalía de Castro, actualmente bajo la dirección de su hijo, Santiago Mayo. Especializada en libros de texto, material escolar y juegos educativos, por su mostrador han pasado varias generaciones de familias compostelanas. Su vinculación con el inicio del curso es especialmente estrecha: en plena campaña de septiembre han llegado a vender hasta 1.500 libros de texto en una sola jornada. Hoy, además de mantener esa tradición, Mayso continúa ofreciendo material para alumnado de Primaria, Secundaria y Bachillerato, así como productos de papelería y material didáctico, consolidándose como uno de los comercios de referencia del Ensanche compostelano.

Librería Mayso / ECG

2. Papelería Xaquín:

Fundada en 1980 por Xaquín Mato Castro, lleva más de cuatro décadas en la rúa Nova de Abaixo, en pleno Ensanche, y actualmente cuenta con relevo generacional a través de su hija, María Mato. El establecimiento ofrece material escolar y de oficina, libros de texto, prensa y otros artículos de papelería, y mantiene una estrecha relación con la campaña de vuelta al cole, atendiendo tanto a familias con listas escolares como a estudiantes de instituto y universidad.

Interior de Papelería Xaquín / ECG

Su trayectoria como comercio de proximidad ha sido reconocida incluso por el Concello de Santiago, que distinguió a su fundador con el Alba de Compostela por su apuesta por la calidad, la atención personalizada y su implicación con el tejido vecinal de la ciudad.

Papelerías que han cerrado últimamente En los últimos años, Santiago vio cómo echaban la llave varias papelerías de toda la vida. Entre los cierres más destacados se encuentra el de Papelería Palacios, que bajó la persiana a finales de 2023 tras casi cuarenta años de actividad; el de Cantigas, que cerró en 2020 después de 36 años; y el de la histórica Papelería Compostela, abierta desde 1931 y desaparecida tras más de ocho décadas de trayectoria. A estos nombres se suma Docobo, un establecimiento que comenzó como papelería en 1950 y que acabó convirtiéndose en uno de los comercios más reconocibles del casco histórico hasta su cierre en 2022. Aunque las razones fueron diversas (jubilaciones, falta de relevo generacional, cambios personales o pérdida de clientela), todos estos casos reflejan la transformación progresiva del comercio tradicional compostelano y la dificultad de mantener negocios de proximidad frente a los nuevos hábitos de consumo.

3. Lápices 4:

Se trata de una de las papelerías más veteranas y reconocibles del entorno universitario de Santiago. Situada en la avenida da Coruña, junto a la entrada del Campus Sur y muy próxima a la Facultade de Química, abrió sus puertas a mediados de los años ochenta y desde entonces ha acompañado a varias generaciones de estudiantes.

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Lápices 4 / ECG

Su actividad combina la venta de material escolar, técnico y de papelería con servicios de impresión digital, fotocopias, encuadernación y trabajos en gran formato, especialmente vinculados a las necesidades del alumnado universitario. Tras casi cuatro décadas de trayectoria, el establecimiento continúa apostando por el asesoramiento y la atención personalizada como principales señas de identidad frente a otros modelos de compra.