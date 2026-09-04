Municipal
O PP de Santiago reclama ao Concello que actúe ante os problemas vinculados á droga en Pardiñas e Conxo
José Ramón de la Fuente alerta da situación que se está a producir na parroquia de Laraño e na rúa Sáncgez Freire
O concelleiro do Partido Popular de Santiago José Ramón de la Fuente alertou novamente da situación que están a vivir veciños de diferentes puntos do municipio por problemas relacionados co tráfico e consumo de drogas e reclamou ao goberno de BNG e CA que "deixe de actuar como se se tratase de episodios illados e asuma as responsabilidades que lle corresponden" desde o ámbito municipal.
De la Fuente referiuse, en concreto, á preocupación existente en Pardiñas, na parroquia de Laraño, onde os veciños volveron detectar un importante trasfego de persoas que acoden á zona, presuntamente, na procura de droga. Trátase dunha problemática que os populares xa denunciaran meses atrás e que, despois dun período de maior tranquilidade, volve provocar inquietude entre os residentes.
Segundo trasladan veciños da zona, a situación volveu agravarse tras a recente intervención da Policía Nacional nas vivendas de San Ignacio de Loyola. Para o edil, esta circunstancia «demostra que a presión policial dá resultados alí onde se actúa, pero tamén que o problema non desaparece por si só e pode acabar trasladándose a outros puntos do municipio». «Os veciños de Laraño xa pasaron por isto e non teñen por que resignarse a vivilo outra vez. Teñen dereito a vivir tranquilos e a que as administracións actúen antes de que a situación volva deteriorarse», subliñou.
Problemas na rúa Sánchez Freire
O concelleiro popular advertiu tamén da situación que se está a vivir nun inmoble da rúa Sánchez Freire, en Conxo, onde os residentes levan meses denunciando problemas de convivencia derivados do continuo trasfego de persoas. Segundo explican os afectados, as liortas son frecuentes e nas zonas comúns do edificio prodúcense danos e problemas de salubridade pola presenza de feces e ouriños.
De la Fuente considera especialmente preocupante que a situación chegase ata o punto de que algún dos veciños xa optase por abandonar o inmoble e outros estean pensando en facer o mesmo. «Non podemos aceptar que en Santiago haxa persoas que sintan que a única solución que lles queda para recuperar a tranquilidade é marchar da súa propia casa. Cando se chega a ese extremo é evidente que estamos ante un problema ao que as administracións teñen que dar resposta», remarcou.
Reclama maior implicación municipal
O concelleiro recoñeceu o labor policial ante este tipo de casos, pero apuntou que unha actuación sobre un punto concreto non pode ter como única consecuencia que a actividade se desprace cara a outro barrio ou parroquia.
Neste sentido, De la Fuente reclamou ao goberno de BNG e CA unha maior implicación desde as competencias municipais, tanto no ámbito da Policía Local como desde os servizos sociais, a prevención, a convivencia, a limpeza e a recuperación dos espazos afectados. «En Santiago existen problemas relacionados co tráfico e consumo de drogas en determinados puntos e negalo non contribúe a solucionalos. O Concello non pode mirar para outro lado cada vez que os veciños levantan a voz e esperar a que sexa exclusivamente a Policía Nacional quen afronte a situación», sostivo.
O Partido Popular reclama, por iso, unha coordinación efectiva e permanente coa Policía Nacional, reforzar a presenza e vixilancia da Policía Local dentro das súas competencias e mobilizar os recursos municipais necesarios en cada unha das zonas afectadas.
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