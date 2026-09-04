Salgueiriños estrena una romería nacida entre amigos: «De momento levamos cartos perdidos»

Todo empezó entre amigos. Llevaban tiempo sin verse demasiado y, cuando coincidían, muchas veces era precisamente en una fiesta. De aquellas reuniones terminó saliendo una idea bastante más seria: crear una comisión propia y tratar de devolver actividad festiva a distintos puntos de Santiago. «Ao final, entre nós decidimos xuntarnos e facer unha comisión para promovelas», recuerda Diego Adrián Mallo.

Apenas unos meses después, la recién creada Comisión de Festas Compostela afronta su primera gran prueba. La explanada de Salgueiriños acogerá la I Romaría Picheleira, una jornada que nace con vocación de continuidad y con una ambición que Mallo no oculta: «Estou seguro de que imos ser referentes».

Patrocinios y permisos

El proyecto comenzó a tomar forma en julio. Primero hubo que constituir y registrar la comisión y después llegó la parte menos visible de cualquier celebración popular: permisos, llamadas, contratos y muchas horas de organización. «Parece que non, pero ao final son moitas as horas que estamos dedicando a isto», explica.

La ubicación obligó, además, a duplicar trámites. La explanada pertenece a la Xunta de Galicia, por lo que primero tuvieron que obtener su autorización y después solicitar los correspondientes permisos al Concello. A partir de ahí fueron cerrando el mercadillo artesanal, las actividades infantiles, el Trío Reynamar y la disco móvil Chocolate.

Explanada de Salgueiriños / Cedida

Pero levantar una fiesta desde cero también ha tenido un coste económico. La comisión apenas ha conseguido patrocinadores en esta primera etapa y sus integrantes han tenido que adelantar dinero de su bolsillo. Mallo reconoce sin rodeos que todavía no han recuperado la inversión: «De momento levamos cartos perdidos, estamos a menos».

Encontrar apoyos tampoco fue sencillo. Algunos establecimientos desconfiaban de una organización que acababa de nacer y otros interpretaban, por el nombre de Comisión de Festas Compostela, que se trataba de una iniciativa vinculada al Concello. «Moita xente pensaba que era unha estafa», admite. Otros comercios, añade, prefirieron esperar: «Primeiro queren ver cousas e, unha vez que vexan que funcionan, despois colaborar».

La organización confía precisamente en que la romería de este sábado sirva para romper esa barrera. Una vez demostrado que el proyecto existe y funciona, esperan tener más facilidad para sumar patrocinadores y colaboradores en próximas citas.

El objetivo: ser referencia

En cualquier caso, los planes van bastante más allá de Salgueiriños. La intención es llevar actividades a distintos barrios y evitar concentrarlas siempre en los mismos lugares.

Incluso contemplan recuperar celebraciones que puedan desaparecer cuando una comisión vecinal deje de organizarlas. Su idea pasa por mantener viva esa cultura de verbenas, tríos y pequeñas fiestas de barrio y, de paso, generar movimiento económico. «Queremos recuperar ese espírito», resume, con la intención de que esas jornadas también permitan «axudarlle ao comercio local a facturar un pouco máis».

La primera prueba comenzará este sábado a las 12.00 horas con el mercadillo artesanal. A las 13.00 actuará el Trío Reynamar, la comida popular arrancará a las 14.30 y desde las 17.00 llegará la sesión de tarde con la disco móvil Chocolate.

La organización contabiliza 60 personas inscritas para la comida. El menú completo ya está cerrado, aunque quienes se acerquen sin reserva podrán comer por raciones en una zona habilitada para ello.

Además, Mallo avanza que esta es la primera, pero no la última. La intención es organizar prácticamente un evento al mes y repetir la Romaría Picheleira el próximo curso. «Se sae todo ben, para o ano que vén nesta mesma data haberá unha segunda», avanza. El sábado será apenas el primer examen de una comisión que nace pequeña, con dinero propio en juego, pero con planes mucho más grandes y ambiciosos.